Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.10.2026
 
Հայաստանը պետք է հեռացվի Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից՝ ասել է ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ «Ես նրանց կհեռացնեի. վճարները չեն մուծում, աշխատանքներին չեն մասնակցում։ Եթե խնդրին լուրջ մոտենանք, որպես լուրջ գործընկերներ նրանք պետք է վեր կենան ու դուրս գան։ Սակայն, քանի որ որդեգրել են երկակի դիրքորոշում՝ «դուրս չենք գա, բայց չենք էլ աշխատի», ապա նրանց պետք է հեռացնել»,- հավելել է Բորդյուժան։               
 
Նորություններ » Լևոն Շանթ. թատերագրից մինչև խորհրդարանի փոխնախագահ և կրթության մշակ

Լևոն Շանթ. թատերագրից մինչև խորհրդարանի փոխնախագահ և կրթության մշակ

Լևոն Շանթ. թատերագրից մինչև խորհրդարանի փոխնախագահ և կրթության մշակ
28.10.2026 | 12:42

Լևոն Շանթի անունը մեզ համար առաջին հերթին կապվում է թատրոնի հետ։ «Հին աստվածները» պիեսը կարդացել է գրեթե յուրաքանչյուր հայ ուսանող, իսկ նրա երկերի հերոսների անունները դարձել են հասարակական անուններ։ Սակայն ինձ համար ավելի հետաքրքիր է մեկ այլ հարց. ի՞նչ է կատարվում գրողի հետ, երբ հայրենիքը վերջապես ունենում է պետականություն, և նա հայտնվում է խորհրդարանի նիստերի դահլիճում։ Շանթի կյանքն ուղիղ պատասխան է տալիս այդ հարցին, թեև հասանելի աղբյուրներն այդ պատասխանի մասին սակավ են խոսում։

Կոստանդնուպոլսից՝ Եվրոպա

Լևոն Շանթը (իսկական ազգանունը՝ Նահաշպետյան, ապա հոր՝ Սեղբոսի անունով՝ Սեղբոսյան) ծնվել է 1869 թվականի ապրիլի 6-ին Կոստանդնուպոլսում՝ գորգի վաճառականի ընտանիքում։ Վաղ հասակում զրկվելով ծնողներից՝ նա ծանր մանկություն է ունեցել։ Նախնական կրթությունը ստացել է Սկյուտարի ճեմարանում, 1884–1891 թվականներին սովորել է Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում, իսկ 1892–1899 թվականներին ուսանել է Լայպցիգի, Յենայի և Մյունխենի համալսարաններում՝ մասնագիտանալով մանկավարժության ու հոգեբանության ոլորտում։
Վերդառնալով հայրենիք՝ նա դասավանդել է տարբեր կրթօջախներում, այդ թվում՝ Գայանյան օրիորդաց դպրոցում, Երևանի թեմական դպրոցում, Կենտրոնական և Եսայան վարժարաններում։ 1890-ական թվականներին նա արդեն հրատարակել էր բանաստեղծություններ և «Լերան աղջիկը» պոեմը, իսկ 1906–1907 թվականներին ակտիվորեն մասնակցում էր Թումանյանի «Վերնատուն» գրական շրջանակին։ Նրա գլուխգործոցը՝ «Հին աստվածները», լույս է տեսել Պոլսում 1912 թվականին, իսկ «Եսի մարդը» պիեսը թվագրվում է 1904 թվականով։ Նա հայերեն է թարգմանել նաև Հենրիկ Իբսենի «Ժողովրդի թշնամին» դրաման։

1919 թվական. վերադարձ և պետական գործունեություն

1915 թվականից Շանթն ապրում էր Եվրոպայում, սակայն 1919 թվականին վերադարձավ Հարավային Կովկաս։ Նա Հայ հեղափոխական դաշնակցության (ՀՀԴ) անդամ էր, և հենց այդ կուսակցությունն էր 1918 թվականի մայիսի 28-ին ստանձնել երկրի օրենսդիր ու գործադիր իշխանությունը՝ հռչակելով Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը։
Պատմական աղբյուրները նրա պետական պաշտոնների վերաբերյալ որոշակիորեն տարբեր տվյալներ են հաղորդում։ Ըստ մի վավերագրի՝ նա դեռ 1918 թվականին զբաղեցրել է Հայաստանի խորհրդի փոխնախագահի պաշտոնը։ Մեկ այլ աղբյուր նշում է, որ 1919 թվականին նա ընտրվել է խորհրդարանի փոխնախագահ։ Հանրապետության խորհրդարանի ղեկավարության մասին արխիվային նյութերում նշվում են նրա պաշտոնավարման հստակ ժամկետները՝ 1919 թվականի օգոստոսի 1-ից մինչև 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ը։

1920 թվական. մոսկովյան պատվիրակությունը

Այս շրջանի պետական գործունեությունից առավել հայտնի է մեկ առանցքային դրվագ։ 1920 թվականին՝ Ադրբեջանի խորհրդայնացումից (ապրիլի 28) հետո, Հայաստանի պաշտոնական պատվիրակությունը՝ Լևոն Շանթի գլխավորությամբ, մեկնեց Մոսկվա՝ Խորհրդային Ռուսաստանի ղեկավարության հետ բանակցելու։ Աղբյուրները ժամանակագրությունը տարբեր են նշում. մեկում մատնանշվում է մայիսը, մյուսներում՝ նույն տարվա ամառը։ Այս առաքելության վերաբերյալ կարող ենք արձանագրել հետևյալը. հանրապետության ղեկավարությունը որպես գրող և մանկավարժ մեծ հեղինակություն վայելող մարդուն վստահեց այդ օրերի ամենադժվար ու պատասխանատու դիվանագիտական առաքելություններից մեկը։

Խորհրդայնացումը և բանտարկությունը

1920 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո Շանթը բոլշևիկների կողմից ձերբակալվեց և բանտարկվեց Երևանի բերդում։ 1921 թվականի Փետրվարյան ապստամբության շնորհիվ նա ազատ արձակվեց և գաղափարակից ընկերոջ՝ Նիկոլ Աղբալյանի հետ ստիպված եղավ լքել Հայաստանը։

Տարագրություն. «Համազգայինն» ու Ճեմարանը

1921 թվականից սկսած Շանթն ապրել է վտարանդիության մեջ՝ Իրանում, Ֆրանսիայում և Եգիպտոսում՝ անդադար զբաղվելով ուսուցչությամբ ու գրական աշխատանքով։ 1928 թվականի մայիսի 28-ին Կահիրեում հիմնադրվեց «Համազգային հայ կրթական և հրատարակչական ընկերությունը» (այժմ՝ Համազգային հայ կրթական և մշակութային միություն)։ Հիմնադիրների շարքում էին Համո Օհանջանյանը, Լևոն Շանթը, Նիկոլ Աղբալյանը, Գասպար Իփեկյանը և Ստեփան Եսայանը։
Հետագայում Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում հիմնադրվեց Հայ ճեմարանը (որը հետագայում ստացավ բարերար Նշան Փալանճյանի անունը)։ Շանթը հաստատվեց Բեյրութում (1928 կամ 1929 թվականին) և ստանձնեց Ճեմարանի տնօրինությունը։ Այս տարիներին նա կազմեց հայոց լեզվի քերականության դասագրքեր, հեղինակեց գրականագիտական, մանկավարժական, հոգեբանական ու պատմագիտական արժեքավոր աշխատություններ։
Լևոն Շանթը կնքեց իր մահկանացուն 1951 թվականի նոյեմբերի 29-ին Բեյրութում։ Ի պատիվ մեծանուն գործչի՝ ներկայումս Երևանում նրա անունով է կոչվում թիվ 4 հիմնական դպրոցը։

Ամփոփում

Շանթն այն եզակի գրողներից է, ում կյանքը ներդաշնակորեն ընդգրկեց երեք տարբեր առաքելություններ՝ թատերագիր, պետական գործիչ և տարագրության մեջ հայապահպան կրթության հիմնադիր։ Եթե դիտարկենք այս երեք դերերը մեկ ամբողջության մեջ, ապա ակնհայտ է դառնում, որ նրա կյանքի հիմնական առանցքը մանկավարժությունն էր։ Նա կրթությամբ հոգեբան էր, նրա գործունեությունը մշտապես կապված էր դպրոցի հետ, և այն, ինչ նա արեց Բեյրութում, հայրենիքի դռները ստիպողաբար իր առջև փակվելուց հետո նրա մեծագույն առաքելության տրամաբանական շարունակությունն էր։

«Dzainarar - Ձայնարար»-ի ՖԲ էջից
Դիտվել է՝ 2246

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Մերձավոր Արևելքն ու ուկրաինական ճակատը «եռում» են բրազիլական ընտրությունների ֆոնին։ BRICS-ի գաղափարախոսության ջատագովներից Լուլա դա Սիլվան, հաղթելով Ֆլավիու Բոլսոնարուին, կարծես դիմադրում է ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության սկզբունք հռչակված Մոնրոյի դոկտրինին։

Մոնրոյի դոկտրինը ենթադրում է ԱՄՆ-ի հեգեմոնիա նախևառաջ Հարավային Ամերիկայում՝ նվազեցնելով ազդեցությունը Եվրոպայում, հատկապես՝ պատերազմական իրավիճակներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել
Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Սև անհունություն
Սև անհունություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.