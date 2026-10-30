Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.10.2026
 
Հայաստանը պետք է հեռացվի Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից՝ ասել է ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ «Ես նրանց կհեռացնեի. վճարները չեն մուծում, աշխատանքներին չեն մասնակցում։ Եթե խնդրին լուրջ մոտենանք, որպես լուրջ գործընկերներ նրանք պետք է վեր կենան ու դուրս գան։ Սակայն, քանի որ որդեգրել են երկակի դիրքորոշում՝ «դուրս չենք գա, բայց չենք էլ աշխատի», ապա նրանց պետք է հեռացնել»,- հավելել է Բորդյուժան։               
 
Նորություններ » «Տեխասցի դիպուկահարները»՝ հայկական քաղաքական դաշտում

«Տեխասցի դիպուկահարները»՝ հայկական քաղաքական դաշտում

«Տեխասցի դիպուկահարները»՝ հայկական քաղաքական դաշտում
28.10.2026 | 15:18

«Տեխասցի դիպուկահարի» մոլորությունը հայտնի այն իրավիճակն է, երբ հրաձիգը կրակում է պատին, իսկ հետո, ելնելով ստացված պատահական արդյունքներից, ընտրում է ամենախիտ խմբավորված խոցումների կետերը ու դրանց շուրջ նշանակետ նկարում և հայտարարում իր «անթերի» դիպուկության մասին։

Այս ֆենոմենն ամենալավն է նկարագրում մեր քաղաքական դաշտի ներկայիս իրավիճակը:

Իշխանություններն այս մոլորության մեջ են պահում Հայաստանը արտաքին հարաբերություններում ու իրենց «բանակցած» կամ իրենց գործողություններով հանգեցրած ցանկացած անհեթեթություն մեկնաբանում են որպես լավ ծրագրավորած և Հայաստանի շահերից բխող լրջագույն ձեռքբերում (Պրահա, ԹՐԻՓ, ՌԴ-ի կողմից կիրառված պատժամիջոցների արդյունքում սուբսիդավորված արտահանում Եվրոպա, միակողմանի հանձնում, իբրև թե, դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի շրջանակներում և այլն):

Հետ չի մնում նաև ընդդիմությունը, սակայն արդեն այս իշխանությունների դեմ պայքարում: Համաձայնեք՝ մեծ «տաղանդ» է պետք ունենալ, որպեսզի ընտրողները խորհրդարանական ընտրություններում իշխանությանը զրկեն երեք հինգերորդի մեծամասնությունից, իսկ դու, թույլ տալով գողանալ անհրաժեշտ մանդատները, հայտարարես, թե էլեկտորալ աննախադեպ մեծ աջակցությամբ գնում ես խորհրդարան՝ խանգարելու այդ մանդատները գողացած իշխանությունների ազգակործան քաղաքականությանը։ Իսկ դրանից հետո ՏԻՄ ընտրություններում ծանր պարտություն կրես ու դա ներկայացնես որպես «մեծ հաջողություն» կամ արդարանաս՝ «եթե չմասնակցեինք, ի՞նչ էր լինելու»։

Լավ նորությունն այն է, որ հասարակությունն աստիճանաբար դուրս է գալիս իրեն հրամցվող այս մոլորություններից՝ դրանց հեղինակներին թողնելով միայնակ:

Վարազդատ Հարությունյան

Դիտվել է՝ 1152

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Մերձավոր Արևելքն ու ուկրաինական ճակատը «եռում» են բրազիլական ընտրությունների ֆոնին։ BRICS-ի գաղափարախոսության ջատագովներից Լուլա դա Սիլվան, հաղթելով Ֆլավիու Բոլսոնարուին, կարծես դիմադրում է ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության սկզբունք հռչակված Մոնրոյի դոկտրինին։

Մոնրոյի դոկտրինը ենթադրում է ԱՄՆ-ի հեգեմոնիա նախևառաջ Հարավային Ամերիկայում՝ նվազեցնելով ազդեցությունը Եվրոպայում, հատկապես՝ պատերազմական իրավիճակներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել
Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Սև անհունություն
Սև անհունություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.