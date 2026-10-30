Գոյաբանական պայքարում պարզունակությունը երբեմն հավասար է նույնիսկ ինքնասպանության
28.10.2026 | 18:06
Ինտելեկտի ամենամեծ կարողություններից մեկը կարդացածի տողատակերը տեսնելը, հասկանալը, գնահատելն ու յուրովի մեկնաբանելն է։
Լավագույն տեքստերի ու գրվածքների հիմնական տարբերությունը մակերեսայիններից այն է, որ նրանց հիմնական բովանդակությունը, այսբերգի նման, խորքում է, իսկ դրանց մակերեսից վեր կտորի իմաստն էլ հասկացողներին կողմնորոշելն է դեպի խնդրո առակա պրոբլեմների խորխորատները։
Գոյաբանական պայքարում պարզունակությունը երբեմն հավասար է նույնիսկ ինքնասպանության։
Եթե համակարգը ուղղորդված չեղավ դեպի կրթությունն ու գիտությունը, այն մրցակցային գոյապայքարում դատապարտված է պարտության և, վատագույն դեպքում էլ, պարզապես ասպարեզը լքելուն։
Պավել Բարսեղյան
Մեկնաբանություններ