Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.10.2026
 
Հայաստանը պետք է հեռացվի Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից՝ ասել է ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ «Ես նրանց կհեռացնեի. վճարները չեն մուծում, աշխատանքներին չեն մասնակցում։ Եթե խնդրին լուրջ մոտենանք, որպես լուրջ գործընկերներ նրանք պետք է վեր կենան ու դուրս գան։ Սակայն, քանի որ որդեգրել են երկակի դիրքորոշում՝ «դուրս չենք գա, բայց չենք էլ աշխատի», ապա նրանց պետք է հեռացնել»,- հավելել է Բորդյուժան։               
 
Նորություններ » Մեզ քաղաքավարի մերժում են, և հերթական անգամ փլուզվում են եվրոպական պատրանքները

Մեզ քաղաքավարի մերժում են, և հերթական անգամ փլուզվում են եվրոպական պատրանքները

Մեզ քաղաքավարի մերժում են, և հերթական անգամ փլուզվում են եվրոպական պատրանքները
29.10.2026 | 10:15

Հայաստանը երկարաժամկետ հեռանկարում կարող է հայտնվել Եվրամիության անդամ երկրների շարքում, սակայն դա կախված կլինի նրա հետագա զարգացումից։ Այս մասին հայտարարել է Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը։ «Իմ տեսլականն այն է, որ 30 տարի անց Եվրամիությունը կունենա շուրջ 40 անդամ պետություն»,- ասել է Ստուբը։ Նրա խոսքով՝ այնպիսի երկրների անդամակցությունը, ինչպիսիք են Թուրքիան, Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Վրաստանը, կախված կլինի նրանից, թե ինչպես կզարգանան այդ երկրները։

Իսկ ինչո՞ւ ոչ` 50 կամ 80 տարի անց։ Եվ ընդհանրապես, արդյո՞ք ԵՄ-ը ֆիզիկապես գոյություն կունենա 30 տարի անց։ Անձամբ ես խիստ կասկածում եմ դրանում և՝ ոչ միայն ես:

Ըստ էության, մեզ քաղաքավարի մերժում են, և հերթական անգամ փլուզվում են եվրոպական այն պատրանքները, որոնցով ապրում էին հայաստանցիներից ոմանք՝ լայն բացած աչքերով և իրականության զգացողությունը կորցրած, անկեղծորեն հավատալով, թե Հայաստանը շուտով կդառնա Եվրամիության անդամ։

Այս պարագայում շատ հետաքրքիր կլինի լսել, այսպես կոչված, «եվրահայերին», որոնք ճղում էին իրենց՝ ազդարարելով Հայաստանի` ԵՄ-ին մոտալուտ անդամակցության մասին։

Եվս մեկ հիշեցում․ եթե ԵՄ անդամակցությունը մեզ հնարավոր է երբևէ իսկապես սպասվում է՝ 30 տարի անց կամ ավելի ուշ, ապա Հայաստանի դուրս գալը ԵԱՏՄ-ից կարող է իրականություն դառնալ արդեն ընդամենը մի քանի ամսից։

Իրականում, Հայաստանի՝ դեպի ԵՄ շարժվելու այս ամբողջ կեղծ ներկայացումը ոչ միայն կունենա տնտեսական հսկայական հետևանքներ Հայաստանի համար, այլև ուղղակի սպառնալիքներ կստեղծի Հայաստանի Հանրապետության աշխարհաքաղաքական կայունության համար՝ երկիրը գցելով թուրք-ադրբեջանական տանդեմից լիակատար կախվածության մեջ։

Իսկ եթե սա ձեզ չի անհանգստացնում, ապա շտապում եմ շնորհավորել ձեզ․ դուք պարզապես Փաշինյանի քարոզչության տակ մնացած մարդ եք։

Արման Աբովյան

Դիտվել է՝ 629

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Մերձավոր Արևելքն ու ուկրաինական ճակատը «եռում» են բրազիլական ընտրությունների ֆոնին։ BRICS-ի գաղափարախոսության ջատագովներից Լուլա դա Սիլվան, հաղթելով Ֆլավիու Բոլսոնարուին, կարծես դիմադրում է ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության սկզբունք հռչակված Մոնրոյի դոկտրինին։

Մոնրոյի դոկտրինը ենթադրում է ԱՄՆ-ի հեգեմոնիա նախևառաջ Հարավային Ամերիկայում՝ նվազեցնելով ազդեցությունը Եվրոպայում, հատկապես՝ պատերազմական իրավիճակներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել
Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Սև անհունություն
Սև անհունություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.