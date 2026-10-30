Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.10.2026
 
Հայաստանը պետք է հեռացվի Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից՝ ասել է ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ «Ես նրանց կհեռացնեի. վճարները չեն մուծում, աշխատանքներին չեն մասնակցում։ Եթե խնդրին լուրջ մոտենանք, որպես լուրջ գործընկերներ նրանք պետք է վեր կենան ու դուրս գան։ Սակայն, քանի որ որդեգրել են երկակի դիրքորոշում՝ «դուրս չենք գա, բայց չենք էլ աշխատի», ապա նրանց պետք է հեռացնել»,- հավելել է Բորդյուժան։               
 
Նորություններ » Երկրի ներսում ստեղծված բարդակխանան է՛լ ավելի է խորանալու՝ վերածվելով քաոսի

Երկրի ներսում ստեղծված բարդակխանան է՛լ ավելի է խորանալու՝ վերածվելով քաոսի

Երկրի ներսում ստեղծված բարդակխանան է՛լ ավելի է խորանալու՝ վերածվելով քաոսի
29.10.2026 | 10:48

Քչերը գիտեն, որ 1950–60-ականներին ԱՄՆ-ում, որպես հանցագործությունների կանխարգելման կարևորագույն գործիք, օգտագործվում էր եկեղեցին։ Գուցե զարմանաք, բայց այն հաճախ ավելի արդյունավետ էր գործում, քան ոստիկանությունն ու ողջ իրավապահ համակարգը միասին վերցրած։

Ասեմ ավելին, շատ դեպքերում եկեղեցում իրականացվող քարոզները համաձայնեցվում, իսկ որոշ դեպքերում նաև մշակվում էին համապատասխան պետական կենտրոնների կողմից։ Դրանց միջոցով էր նախանշվում, թե ինչ քարոզեն, հատկապես ինչի վրա կենտրոնանան և, ընդհանրապես, հասարակությանը ինչի համար նախապատրաստեն։

Ասածս էն է, որ այսօր երկրի ներսում ստեղծված բարդակխանան, եկեղեցու դեմ հարձակումների և նմանօրինակ ապօրինի ոտնձգությունների ֆոնին, գնալով էլ ավելի է խորանալու՝ վերածվելով քաոսի, որը կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից։ Մարդիկ էլ ավելի են դառնալու ագրեսիվ, անհանդուրժող ու գազազած։

Այս ամենը, ցավոք, տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ հասարակությունը, առավել, քան երբևէ, կարիք ունի ոչ թե բաժանող, այլ միավորող գաղափարների, ոչ թե հակադրությունների, այլ հավասարակշռության։ Եկեղեցին՝ որպես հոգևոր ու արժեքային համակարգ, հենց այդ հավասարակշռության վերջին հենարաններից է, որի թուլացումը կարող է վերացնել նաև ազգային ինքնապահպանման ներքին մեխանիզմները։

Հ.Գ. Ի դեպ, նշածս ժամանակաշրջանում շատ հետախույզներ մշտապես հաճախել են ամենշաբաթյա քարոզներին ու ժամերգություններին և, քանի որ գիտեին, թե որտեղ և ինչպես են դրանք մշակվում, փորձել են կազմել հասարակության տրամադրությունների վերաբերյալ պատկերացումներ և համապատասխան կենտրոններին զեկուցել դրանց մասին։

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 654

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Մերձավոր Արևելքն ու ուկրաինական ճակատը «եռում» են բրազիլական ընտրությունների ֆոնին։ BRICS-ի գաղափարախոսության ջատագովներից Լուլա դա Սիլվան, հաղթելով Ֆլավիու Բոլսոնարուին, կարծես դիմադրում է ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության սկզբունք հռչակված Մոնրոյի դոկտրինին։

Մոնրոյի դոկտրինը ենթադրում է ԱՄՆ-ի հեգեմոնիա նախևառաջ Հարավային Ամերիկայում՝ նվազեցնելով ազդեցությունը Եվրոպայում, հատկապես՝ պատերազմական իրավիճակներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել
Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Սև անհունություն
Սև անհունություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.