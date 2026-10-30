Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.10.2026
 
Հայաստանը պետք է հեռացվի Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից՝ ասել է ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ «Ես նրանց կհեռացնեի. վճարները չեն մուծում, աշխատանքներին չեն մասնակցում։ Եթե խնդրին լուրջ մոտենանք, որպես լուրջ գործընկերներ նրանք պետք է վեր կենան ու դուրս գան։ Սակայն, քանի որ որդեգրել են երկակի դիրքորոշում՝ «դուրս չենք գա, բայց չենք էլ աշխատի», ապա նրանց պետք է հեռացնել»,- հավելել է Բորդյուժան։               
 
Նորություններ » Ադրբեջանը պարտավոր է ներողություն խնդրել 465,000 տեղահանված ու հայրենազրկված հայերից

Ադրբեջանը պարտավոր է ներողություն խնդրել 465,000 տեղահանված ու հայրենազրկված հայերից

Ադրբեջանը պարտավոր է ներողություն խնդրել 465,000 տեղահանված ու հայրենազրկված հայերից
29.10.2026 | 11:04

Բաքվում նստած մի շանորդի կա, որ հայտարարում է, թե «հայերը պետք է ներողություն խնդրեն ադրբեջանցիներին տեղահանելու համար»։ Քանի որ Հայաստանի ոչ մի պաշտոնյա համարձակություն չունեցավ բարձրաձայնել 1988-92 թվականներին Նախիջևանից, Գանձակից, Շահումյանից, Գետաշենից, Քարհատից (Դաշքեսան), Գետաբակից, Բաքվից, Սումգայիթից ու այլ վայրերից ադրբեջանական ահաբեկչությունների հետևանքով բռնի տեղահանված ու սպանված հայերի մասին, ես արձագանքեմ Ալիևի կողքի բաստարդին։

Ադրբեջանը պարտավոր է․

- ներողություն խնդրել 465,000 տեղահանված ու հայրենազրկված հայերից,

- հատուցել 73 մլրդ դոլար նյութական կորստի ու ավելի շատ պատմամշակութային ժառանգության յուրացման համար,

- ապահովել իրենց ծննդավայր վերադառնալու ցանկություն ունեցող հայերի անվտանգությունը միջազգային իրավապահ ուժերի ներկայությամբ։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 713

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Մերձավոր Արևելքն ու ուկրաինական ճակատը «եռում» են բրազիլական ընտրությունների ֆոնին։ BRICS-ի գաղափարախոսության ջատագովներից Լուլա դա Սիլվան, հաղթելով Ֆլավիու Բոլսոնարուին, կարծես դիմադրում է ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության սկզբունք հռչակված Մոնրոյի դոկտրինին։

Մոնրոյի դոկտրինը ենթադրում է ԱՄՆ-ի հեգեմոնիա նախևառաջ Հարավային Ամերիկայում՝ նվազեցնելով ազդեցությունը Եվրոպայում, հատկապես՝ պատերազմական իրավիճակներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել
Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Սև անհունություն
Սև անհունություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.