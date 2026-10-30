Բաքվում նստած մի շանորդի կա, որ հայտարարում է, թե «հայերը պետք է ներողություն խնդրեն ադրբեջանցիներին տեղահանելու համար»։ Քանի որ Հայաստանի ոչ մի պաշտոնյա համարձակություն չունեցավ բարձրաձայնել 1988-92 թվականներին Նախիջևանից, Գանձակից, Շահումյանից, Գետաշենից, Քարհատից (Դաշքեսան), Գետաբակից, Բաքվից, Սումգայիթից ու այլ վայրերից ադրբեջանական ահաբեկչությունների հետևանքով բռնի տեղահանված ու սպանված հայերի մասին, ես արձագանքեմ Ալիևի կողքի բաստարդին։
Ադրբեջանը պարտավոր է․
- ներողություն խնդրել 465,000 տեղահանված ու հայրենազրկված հայերից,
- հատուցել 73 մլրդ դոլար նյութական կորստի ու ավելի շատ պատմամշակութային ժառանգության յուրացման համար,
- ապահովել իրենց ծննդավայր վերադառնալու ցանկություն ունեցող հայերի անվտանգությունը միջազգային իրավապահ ուժերի ներկայությամբ։
Նաիրի Հոխիկյան