Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Առաջ են գնում դեպի տիտղոսային ընդդիմության ապալեգիտիմացում

Առաջ են գնում դեպի տիտղոսային ընդդիմության ապալեգիտիմացում

Առաջ են գնում դեպի տիտղոսային ընդդիմության ապալեգիտիմացում
29.10.2026 | 13:02

Նիկոլը շատ հստակ, կոնկրետ, ռացիոնալ պլանավորմամբ առաջ է գնում՝ դեպի նախօրեի հայ-ադրբեջանական և TRIPP օրակարգից անցում դեպի արտահերթ ընտրություններ, դեպի ընդդիմության ապալեգիտիմացում ու նրա նկատմամբ հանրային հիասթափեցում, ինչպես նաև դեպի նոր ԱԺ-ում նոր ընդդիմադիրների օրակարգի լեգիտիմացում:

Ընդդիմադիրները նախ պետք է հստակ, սցենարներով հասկանային և գնահատեին, թե «մենք հաղթելու ենք և դառնալու ենք իշխանություն» օրակարգից հետո ինչպե՞ս են տեղավորվում «ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունն ենք» նարատիվի տակ, քանի որ ԱԺ-ն նիկոլի ԱԺ-ն է լինելու, և, ըստ անհրաժեշտության, նա ամեն բանի ընդունակ է՝ իր դրսի պարտավորություններն ու պայմանավորվածությունները գործարկելու համար:

Բռնցքամարտի մասով՝ նախ կարևոր է, որ, լինելով փոքրաթիվ, ընդդիմադիրներները կռիվ կարող են տալ ու իրենց ձիգ պահեցին:

Տգեղ է նման պայմաններում դիտորդի կարգավիճակը, հատկապես, երբ քո ողջ թիմը ամեն ձևով քեզ ամենատարբեր վիճակներում պաշտպանում է, իսկ դու, կռվի թունդ պահին, կանգնած կողմից նայում ես:

Դե, ռեգիոնն էլ եռում է:

Ալեն Ղևոնդյան

Դիտվել է՝ 1549

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

The Wall Street Journal-ը և The New York Times-ը երեկ հայտնել են, որ ԱՄՆ փոխնախագահը Թեհրանին առաջարկել է ամերիկյան նոր հարվածներից խուսափելու համար վերսկսել խաղաղ բանակցությունները:
Սակայն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ խոսքն իրականում բոլորովին այլ բանի մասին է...

Սոցցանցային գրառումներ

Գնամ իմ տան լույսերն էլ վառեմ, թող միանան քաղաքի լույսերին
Գնամ իմ տան լույսերն էլ վառեմ, թող միանան քաղաքի լույսերին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.