Առաջ են գնում դեպի տիտղոսային ընդդիմության ապալեգիտիմացում

Նիկոլը շատ հստակ, կոնկրետ, ռացիոնալ պլանավորմամբ առաջ է գնում՝ դեպի նախօրեի հայ-ադրբեջանական և TRIPP օրակարգից անցում դեպի արտահերթ ընտրություններ, դեպի ընդդիմության ապալեգիտիմացում ու նրա նկատմամբ հանրային հիասթափեցում, ինչպես նաև դեպի նոր ԱԺ-ում նոր ընդդիմադիրների օրակարգի լեգիտիմացում:
Ընդդիմադիրները նախ պետք է հստակ, սցենարներով հասկանային և գնահատեին, թե «մենք հաղթելու ենք և դառնալու ենք իշխանություն» օրակարգից հետո ինչպե՞ս են տեղավորվում «ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունն ենք» նարատիվի տակ, քանի որ ԱԺ-ն նիկոլի ԱԺ-ն է լինելու, և, ըստ անհրաժեշտության, նա ամեն բանի ընդունակ է՝ իր դրսի պարտավորություններն ու պայմանավորվածությունները գործարկելու համար:
Բռնցքամարտի մասով՝ նախ կարևոր է, որ, լինելով փոքրաթիվ, ընդդիմադիրներները կռիվ կարող են տալ ու իրենց ձիգ պահեցին:
Տգեղ է նման պայմաններում դիտորդի կարգավիճակը, հատկապես, երբ քո ողջ թիմը ամեն ձևով քեզ ամենատարբեր վիճակներում պաշտպանում է, իսկ դու, կռվի թունդ պահին, կանգնած կողմից նայում ես:
Դե, ռեգիոնն էլ եռում է:
Ալեն Ղևոնդյան