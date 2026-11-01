Ներքին ագրեսիան՝ արտաքին ձախողումների հետևանք
29.10.2026 | 13:13
Նիկոլ Փաշինյանը նախօրեին Ալիևին հանձնեց միջանցք, որն առայժմ անվանում են TRACECA (կամ TRIPP), բայց մեր հասարակությունն այդ մասին չի խոսելու, քանի որ այսօր ԱԺ-ում քաշքշուկ էր հրահրվել։
Միջանցքը նա հանձնեց, բայց գլոբալ խնդիրները չլուծեց. չկա ալիևյան Սահմանադրությունն ընդունելու համար անհրաժեշտ մեծամասնությունը, ԵՄ-ն և Ադրբեջանը փող չեն տալիս ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հետևանքով սպասվելիք կորուստները փոխհատուցելու համար, իսկ Ռուսաստանն իրոք պատրաստվում է Հանրապետությանը հեռացնել Միությունից:
Նշված հանգամանքների վրա ՔՊ-ն և անձամբ Փաշինյանը զրոյական ազդեցություն ունեն: Այստեղից էլ գալիս է ագրեսիան, որը կարող է դրսևորվել միայն երկրի ներսում և միայն ընդդիմության նկատմամբ:
Քաշքշուկներ ու ծեծկռտուքներ դեռ շատ կլինեն: Որքան վատանա իրավիճակը Փաշինյանի համար արտաքին աշխարհի հետ հարաբերվելիս, այնքան ավելի ագրեսիվ կլինի նա երկրի ներսում:
Ծեծկռտուքները կդադարեն միայն այն ընտրություններից հետո, որոնց արդյունքում ՔՊ-ն կկորցնի մեծամասնությունը:
Բենիամին ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
Մեկնաբանություններ