Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Ներքին ագրեսիան՝ արտաքին ձախողումների հետևանք

Ներքին ագրեսիան՝ արտաքին ձախողումների հետևանք

Ներքին ագրեսիան՝ արտաքին ձախողումների հետևանք
29.10.2026 | 13:13

Նիկոլ Փաշինյանը նախօրեին Ալիևին հանձնեց միջանցք, որն առայժմ անվանում են TRACECA (կամ TRIPP), բայց մեր հասարակությունն այդ մասին չի խոսելու, քանի որ այսօր ԱԺ-ում քաշքշուկ էր հրահրվել։
Միջանցքը նա հանձնեց, բայց գլոբալ խնդիրները չլուծեց. չկա ալիևյան Սահմանադրությունն ընդունելու համար անհրաժեշտ մեծամասնությունը, ԵՄ-ն և Ադրբեջանը փող չեն տալիս ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հետևանքով սպասվելիք կորուստները փոխհատուցելու համար, իսկ Ռուսաստանն իրոք պատրաստվում է Հանրապետությանը հեռացնել Միությունից:
Նշված հանգամանքների վրա ՔՊ-ն և անձամբ Փաշինյանը զրոյական ազդեցություն ունեն: Այստեղից էլ գալիս է ագրեսիան, որը կարող է դրսևորվել միայն երկրի ներսում և միայն ընդդիմության նկատմամբ:
Քաշքշուկներ ու ծեծկռտուքներ դեռ շատ կլինեն: Որքան վատանա իրավիճակը Փաշինյանի համար արտաքին աշխարհի հետ հարաբերվելիս, այնքան ավելի ագրեսիվ կլինի նա երկրի ներսում:
Ծեծկռտուքները կդադարեն միայն այն ընտրություններից հետո, որոնց արդյունքում ՔՊ-ն կկորցնի մեծամասնությունը:

Բենիամին ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1410

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

The Wall Street Journal-ը և The New York Times-ը երեկ հայտնել են, որ ԱՄՆ փոխնախագահը Թեհրանին առաջարկել է ամերիկյան նոր հարվածներից խուսափելու համար վերսկսել խաղաղ բանակցությունները:
Սակայն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ խոսքն իրականում բոլորովին այլ բանի մասին է...

Սոցցանցային գրառումներ

Գնամ իմ տան լույսերն էլ վառեմ, թող միանան քաղաքի լույսերին
Գնամ իմ տան լույսերն էլ վառեմ, թող միանան քաղաքի լույսերին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.