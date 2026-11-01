Խրիմյան Հայրիկի անմահ պատգամը․ հիշատակի օր
29.10.2026 | 13:20
Այս օրը՝ հոկտեմբերի 29-ը, Ամենայն Հայոց 125-րդ կաթողիկոս Մկրտիչ Ա Վանեցու՝ ամենաժողովրդական Վեհափառ Հայրապետ Խրիմյան Հայրիկի հիշատակի օրն է։
Մեջբերեմ հայերիս ուղղված նրա անմոռանալի պատգամը․
«Միաբան լերուք ի գործել զբարիս, միաբան լերուք ի պահել զնախնի աւանդութիւնս ազգայինս, միաբան լերուք չմոռանալ զեկեղեցի ձեր և զկրօն, միաբան լերուք ի պահել զմայրենի լեզուն մեր և ուսուցանել զայն որդւոց ձերոց և զաւակաց, զխաղաղութիւն ունիջիք ընդ միմեանս զի և Աստուած սիրոյ և խաղաղութեան լիցի ընդ Ձեզ»։
Խաչատուր ԴԱԴԱՅԱՆ
Հեղինակի նյութեր
Մեկնաբանություններ