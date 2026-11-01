Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Խորհրդարանում տեղի ունեցած խայտառակությունը նիկոլական օրակարգի բաղադրիչներից էր

Խորհրդարանում տեղի ունեցած խայտառակությունը նիկոլական օրակարգի բաղադրիչներից էր

Խորհրդարանում տեղի ունեցած խայտառակությունը նիկոլական օրակարգի բաղադրիչներից էր
29.10.2026 | 15:12


Եկեք հասկանանք՝ ի՞նչ տեղի ունեցավ այսօր՝ խորհրդարանում տեղի ունեցածի համատեքստում, և ո՞ւմ էր այդ ամենը ձեռնտու։
Փաստացի, խորհրդարանում տեղի ունեցած խայտառակությունը միանշանակ նիկոլական օրակարգի բաղադրիչներից էր՝ նախորդ օրը տեղի ունեցածի ֆոնին։
Այսօր արդեն Նիկոլին պետք էր հերթական տեսարանն ու խոսելու թեման, որի մասին կխոսեն ողջ օրվա ընթացքում։ Արդեն ասուլիսին Նիկոլը խոսեց իր առաջիկա գործողությունների մասին (ի դեպ՝ անթաքույց ու առանց ձևականությունների)։ Մարդն ասում է, որ առաջիկայում ընդդիմությանը նոր առաջարկ է անելու, որից «ուղղակի չեն կարողանալու հրաժարվել, եթե հրաժարվեն՝ կհայտնվեն քաղաքական լուսանցքում»։
Ըստ էության՝ խոսքը հետևյալի մասին է. Նիկոլն Ալիևից «դաբրոներ» ու «ստրախովկա» է ուզելու, որ Սահմանադրության փոփոխությունից հետո այլևս ոչ մի պահանջ ու նախապայման չի լինելու, ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացնելու է թեման, իր համար որոշակի կոնգլոմերատ ապահովի ու կանգնի՝ հպարտ հայտարարի. «Էս էր ձեր ուզածը, դե կողմ քվեարկեք»։ Էդ, որ էսօր ասում է՝ «ճշտելու բան ունեմ, պիտի հստակեցնեմ, որ բոլոր հարցերին պատասխանեմ», ակնհայտ է, որ Ադրբեջանից ու Թուրքիայից է ճշտվելու։
Ըստ էության՝ իշխանությունը խոսում է ընդդիմությանը առաջարկ ներկայացնելու մասին, բայց միաժամանակ նախապես հայտարարում է, որ մերժումը քաղաքական լուսանցքում հայտնվելու է հանգեցնելու։ Այսինքն՝ առաջարկը ներկայացվում է ոչ թե որպես ազատ քաղաքական ընտրության հնարավորություն, այլ պարտադրանքի տրամաբանությամբ կառուցված երկընտրանք։
Ժամանակին ասում էի, որ հեռու չէ այն օրը, երբ, ինչպես 1920-ին Կարաբեքիրն էր հայտարարում, թե «Թուրքիան Հայաստանի անվտանգության երաշխավորն է», սրանք էլ են մի օր նույնն ասելու։ Ահա, եկել է այդ օրը. բացահայտ խոսում է, որ «պիտի ճշտեմ»։

Հ.Գ. Ի դեպ՝ էսօր Թուրքիայի Հանրապետության 103-րդ տարեդարձն է։ Այնտեղ տոնակատարություն է, ու Ռուբինյան Ռուբենի կազմակերպած էս ցիրկը, ոնց որ, լավ նվեր էր իրենց բարեկամների պետական տոնի կապակցությամբ։

Արմեն Հովասափյան
Դիտվել է՝ 1420

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

The Wall Street Journal-ը և The New York Times-ը երեկ հայտնել են, որ ԱՄՆ փոխնախագահը Թեհրանին առաջարկել է ամերիկյան նոր հարվածներից խուսափելու համար վերսկսել խաղաղ բանակցությունները:
Սակայն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ խոսքն իրականում բոլորովին այլ բանի մասին է...

Սոցցանցային գրառումներ

Գնամ իմ տան լույսերն էլ վառեմ, թող միանան քաղաքի լույսերին
Գնամ իմ տան լույսերն էլ վառեմ, թող միանան քաղաքի լույսերին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.