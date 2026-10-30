Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.10.2026
 
Հայաստանը պետք է հեռացվի Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից՝ ասել է ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ «Ես նրանց կհեռացնեի. վճարները չեն մուծում, աշխատանքներին չեն մասնակցում։ Եթե խնդրին լուրջ մոտենանք, որպես լուրջ գործընկերներ նրանք պետք է վեր կենան ու դուրս գան։ Սակայն, քանի որ որդեգրել են երկակի դիրքորոշում՝ «դուրս չենք գա, բայց չենք էլ աշխատի», ապա նրանց պետք է հեռացնել»,- հավելել է Բորդյուժան։               
 
Նորություններ » Ժամանակ առ ժամանակ բեմադրում են հայկական քուչի լեզվակռիվ ու գզվռտոց

Ժամանակ առ ժամանակ բեմադրում են հայկական քուչի լեզվակռիվ ու գզվռտոց

Ժամանակ առ ժամանակ բեմադրում են հայկական քուչի լեզվակռիվ ու գզվռտոց
29.10.2026 | 18:14

Քաղաքականությունը կինո է, դերասանական խաղ։ Եվ այդ ոլորտ մտնող ցանակցած ոք ժամանակի հետ դա հասկանում ու սկսում է խաղալ իր դերը։

Կրկին պետք է զուգահեռներ տանել հայ կինոյի ու քաղաքականության միջև։

Մեր կինոն շատ թույլ է, սովետահայ կինեմատոգրաֆը մոտ 7 տասնամյակում գրեթե 7 արժանի ֆիլմ չի նկարել։ Ընդ որում, ցածրագույն մակարդակի էր թե՛ սցենարի, և թե՛ ռեժիսուրայի ոլորտը, տաղանդները բացառություն էին, մնացած տաղանդավոր հայ դերասանները, ռեժիսորներն ու մյուս մասնագետները հեռանում ու զարգացնում էին ուրիշ երկրների արվեստը, օրինակները շատ են։ Պարադոքս է, Մամուլյան, Վերնոյ, Վեբեր, Մալյան, Բալայան, Ջիգարխանյան և այլ մեծերի առկայության պարագայում սովետահայ կինոն զբաղված էր գլուխ պահելով, բյուջե մսխելով։

Այժմ, տեսնելով երեկվա ու այսօրվա հայկական քաղաքականության ողորմելի վիճակը, հասկանում ես, որ թե՛ կինոյի, թե՛ քաղաքականության գլխավոր խնդիրը եղել և մնում է նույնը` տաղանդավոր և ընդունակ մարդիկ խաղից դուրս են, բեմը մնացել է միջակ իդիոտներին։

Խոսել ու բանավիճել չգիտեն, պայքարի իմիտացիա ստեղծել չգիտեն, ժամանակ առ ժամանակ բեմադրում են հայկական քուչի լեզվակռիվ ու գզվռտոց, ինչը տհաճ է, քանզի անբնական ու շինծու է:

Արա Արայան

Դիտվել է՝ 570

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Մերձավոր Արևելքն ու ուկրաինական ճակատը «եռում» են բրազիլական ընտրությունների ֆոնին։ BRICS-ի գաղափարախոսության ջատագովներից Լուլա դա Սիլվան, հաղթելով Ֆլավիու Բոլսոնարուին, կարծես դիմադրում է ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության սկզբունք հռչակված Մոնրոյի դոկտրինին։

Մոնրոյի դոկտրինը ենթադրում է ԱՄՆ-ի հեգեմոնիա նախևառաջ Հարավային Ամերիկայում՝ նվազեցնելով ազդեցությունը Եվրոպայում, հատկապես՝ պատերազմական իրավիճակներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել
Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Սև անհունություն
Սև անհունություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.