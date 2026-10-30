ՈՒ եկավ հայրենիքը կրկեսի վերածելու ժամանակը
29.10.2026 | 19:22
Մեկը կար՝ ասում էր. «Մենք կրկեսի վերածելու հայրենիք չունենք»:
Ասում էր, որովհետև աշխարհաքաղաքական պահը չէր հասունացել, ծաղրածուն փորձաշրջան ուներ անցնելու, գլխավոր կրկեսավարներն էլ «Ինքը ճիշտ էր, ես՝ սխալ» օպերացիան սկսելու հրահանգ դեռ չէին իջեցրել:
Աշխարհաքաղաքական պահը հասունացավ, ծաղրածուն փորձաշրջանը հաղթահարեց, ու եկավ հայրենիքը կրկեսի վերածելու ժամանակը:
Նյարդայինները կարող են լքել դահլիճը. ձրի զվարճացողների պակաս չի զգացվում:
Լիլի Մարտոյան
Հեղինակի նյութեր
- Պրեմիերփչանի տիեզերական բլթոցը
- ԱԳՆ-ն էլ դարձրեք ԱԳՄԱՆ, ու «բազարը» կպրծնի
- Հարվածային գործիքների ինքնագործ խմբակը՝ մեծամասնություն, փայտիկները՝ փոքրամասնություն
- «Դմակով» ժողովուրդ ես՝ երկիրդ պահիր
- Անել երեք բան, որոնցից դժվար է հոգնել
- «Սպիտակգլխարկավոր թունավոր սունկը»
- Մեր ներսի կենդանիները
- «Տերը», «ծառան» և ժողովուրդը
- Մեկ անձի թելադրանքով ուղղորդվող իրավաբանական «կանտորա»
- Շնից մազ պոկելն էլ քյար է, ջհանդամ, թե հաչոցի տակ չես մնա
- Եվրոպայում կենացն ընդունված չէ, Մոսկվան էլ կենացներին վաղուց չի հավատում
- Եվրոպացի առաքյալներ, հայանման հուդաներ ու 30 միլիոն «արծաթ»
- «Անթվանք» թոթովանք, որ չի բխում Հայաստանի շահերից
- Հայկական դիվանագիտությունն ու պաշտոնական Երևանի «խորհրդավոր» լռությունը
- Կրկնակի բլեֆ
- Հրեական «ջոկեր»՝ իսրայելաթուրքական «պոկերում»
- Ձգեք գոտիներդ, մինչև ֆոն դեր Լայենը գա, ցամաքած առուն էլ ջուր բերի՝ եվրոյի տեսքով
- Վիշապաքաղ Վահագնը ու «Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը»
- Էս շոգ-կրակին ո՞վ հավես ունի փողոց-մողոց դուրս գա, բողոք-մողոք անի
- Թույլ նյարդեր ունեցողները լքեն ստադիոնը
Մեկնաբանություններ