Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.10.2026
 
Հայաստանը պետք է հեռացվի Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից՝ ասել է ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ «Ես նրանց կհեռացնեի. վճարները չեն մուծում, աշխատանքներին չեն մասնակցում։ Եթե խնդրին լուրջ մոտենանք, որպես լուրջ գործընկերներ նրանք պետք է վեր կենան ու դուրս գան։ Սակայն, քանի որ որդեգրել են երկակի դիրքորոշում՝ «դուրս չենք գա, բայց չենք էլ աշխատի», ապա նրանց պետք է հեռացնել»,- հավելել է Բորդյուժան։               
 
Նորություններ » Ոչ թե իրական հակակշիռ իշխանությանը, այլ քաղաքական համակարգի «նորմալության» արտաքին ցուցանակ

Ոչ թե իրական հակակշիռ իշխանությանը, այլ քաղաքական համակարգի «նորմալության» արտաքին ցուցանակ

Ոչ թե իրական հակակշիռ իշխանությանը, այլ քաղաքական համակարգի «նորմալության» արտաքին ցուցանակ
29.10.2026 | 20:57


Ամենակարևոր հարցն այն չէ, թե ԱԺ այսօրվա տուրուդմփոցում ով ում ինչպես հարվածեց, այլ այն, թե ինչպես է «ընդդիմությունը» պատրաստվում շարունակել իր խիստ կառուցողական և անասելի արդյունավետ աշխատանքը ՔՊ մեծամասնության հետ։
Ցավն այն է, որ, ամենայն հավանականությամբ, շուտով կրկին կանցնեն խորհրդարանական բնականոն առօրյային՝ այդպիսով շղարշելով Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացների փաստացի բացակայությունը։ Ի վերջո, կիսաբռնապետական վարչակարգերի համար ընդդիմության խորհրդարանական ներկայությունը հաճախ ոչ թե իրական հակակշիռ է իշխանությանը, այլ քաղաքական համակարգի «նորմալության» արտաքին ցուցանակ։
Եվ երբ այդ ցուցանակի տակ ընդդիմադիրների հիմնական զբաղմունքը դառնում է իշխանության հետ անվերջ «ընթացակարգային» համակեցությունը՝ ընդհուպ մինչև պարբերական բռնցքամարտը, իշխանությունը նրանցից միայն շնորհակալ կարող է լինել։ Չէ՞ որ այդպես ժողովրդավարության ներկայացումը շարունակվում է։
Այս ամենն արդեն շատ քիչ կապ ունի Հայաստանի ներքին ու արտաքին իրական զարգացումների, ծանրագույն մարտահրավերների և մահացու սպառնալիքների հետ։

Արմեն Այվազյան
Դիտվել է՝ 1199

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Մերձավոր Արևելքն ու ուկրաինական ճակատը «եռում» են բրազիլական ընտրությունների ֆոնին։ BRICS-ի գաղափարախոսության ջատագովներից Լուլա դա Սիլվան, հաղթելով Ֆլավիու Բոլսոնարուին, կարծես դիմադրում է ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության սկզբունք հռչակված Մոնրոյի դոկտրինին։

Մոնրոյի դոկտրինը ենթադրում է ԱՄՆ-ի հեգեմոնիա նախևառաջ Հարավային Ամերիկայում՝ նվազեցնելով ազդեցությունը Եվրոպայում, հատկապես՝ պատերազմական իրավիճակներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել
Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Սև անհունություն
Սև անհունություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.