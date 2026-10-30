Դժվարին դաս
30.10.2026 | 00:03
Հոկտեմբերի 30
Սպասե՛ք և, ի վերջո, կվայելեք ուրախությունն այն մարդու, ով կարող է համբերությամբ սպասել՝ հուսալով, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Վերջին ու ամենադժվար դասը սպասելն է։
Ուրեմն սպասե՛լ սովորեք։
Այս երեկո արդեն ուզում էի ասել. «Ներո՛ղ եղեք, Իմ որդիներ, որ թույլ տվեցի այս հավելյալ բեռը դնել ձեզ վրա, թեկուզև կարճ ժամանակով»։
Սակայն ուզում եմ իմանաք, որ այն պահից, երբ դուք ձեր պահանջները Ինձ հանձնեցիք և հետամուտ չեղաք ուրիշ օգնության, այդ վայրկյանից իսկ Ես նկատի առա ձեզ օգնություն և փրկություն հասցնելու ամենակարճ ճանապարհը։
Գալիք աղետից փրկվելու համար սովորելու շատ բան ունեք։ Բայց Բարեկամը, որի հետ ահա կանգնած եք ձախողումների, մեռած փառասիրության ու լքված ցանկությունների գերեզմանի մոտ, այդ Ընկերակիցը բոլոր ժամանակների համար մնում է նույն հավատարիմ Բարեկամը։
Մեկնաբանություններ