Էսքան տգեղ, տձև ու լկտի վարքուբարք տեսնելիս էլ սիրտ ու հոգի չի մնում խոսելու
30.10.2026 | 11:24
Ամեն ինչը սիրուն անելու ձևեր կան։
Խնձորը որ խնձոր է, կարող ես ձեռքերով անհամաչափ կիսել ու նաև կարող ես էսթետիկ կտրվածքով կարապ ստանալ նրանից` նրբագեղ պարանոցով։
Էսքան տգեղ, տձև ու լկտի վարքուբարք տեսնելիս էլ սիրտ ու հոգի չի մնում խոսելու, գործելու, ինչ թե մնաց` խնձորը սիրուն կտրտելու։
Ուղղակի մնում է` խնձորը թափով խփես պատի ճակատին, ոնց կիսվեց, կիսվեց ու ասես` դե գետնից հավաքեք, կերեք, էս է ձեր բաժին խնձորը, դուք սրան եք արժանի ու կներեք` սա էլ է ձեզ շատ...
էսպես է լինում սովորաբար, երբ հասարակ խնդիրը երեխան չի հասկանում, ստիպված խնձորներով են բացատրում նրանց։
Բա հետո՞. երկնքից ընկավ երեք խնձոր, մեկը էս մեկի գլխին, մյուսը` էն դիմացինների, էն երրորդն էլ հաստատ մեր գլխին է ընկնելու, որովհետև անհնար է` էս պայմաններում գոնե մի խնձորաչափ գլխացավ չգա գլխներիս...
Ժաննա Հայրապետյան
Մեկնաբանություններ