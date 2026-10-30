Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.10.2026
 
Հայաստանը պետք է հեռացվի Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից՝ ասել է ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ «Ես նրանց կհեռացնեի. վճարները չեն մուծում, աշխատանքներին չեն մասնակցում։ Եթե խնդրին լուրջ մոտենանք, որպես լուրջ գործընկերներ նրանք պետք է վեր կենան ու դուրս գան։ Սակայն, քանի որ որդեգրել են երկակի դիրքորոշում՝ «դուրս չենք գա, բայց չենք էլ աշխատի», ապա նրանց պետք է հեռացնել»,- հավելել է Բորդյուժան։               
 
Նորություններ » Թուրքերը մինչ այսօր խոսակցական լեզվում ադրբեջանցիներին շարունակում են ղզլբաշ անվանել

Թուրքերը մինչ այսօր խոսակցական լեզվում ադրբեջանցիներին շարունակում են ղզլբաշ անվանել

Թուրքերը մինչ այսօր խոսակցական լեզվում ադրբեջանցիներին շարունակում են ղզլբաշ անվանել
30.10.2026 | 13:06

Իսլամն ազգություն չի ճանաչում։ Ներկայիս ըմբռնմամբ «ազգ» հասկացությունը ձևակերպվել է 19-րդ դարի Եվրոպայում, ինչը խորթ էր իսլամական աշխարհին, որտեղ կարևոր էր «ումման»` համայնքը։

Էրդողանական Թուրքիան փորձում էր միաժամանակ երկու ձի հեծնել, որոնք տարբեր ուղղություններով են սլանում` մեկը դեպի Մերձավոր Արևելք` իսլամական աշխարհ, մյուսը` արևելք` դեպի թյուրքական աշխարհ։

Մի օր դա պետք է ճգնաժամի հանգեցներ, և այդ օրը եկել է։ Էրդողան-Ալիև կոնֆլիկտը հենց այդ երկու գաղափարախոսությունների կոնֆլիկտն է, Ալիևն ընտրել է թյուրքիզմը` ազգայնականությունը, Էրդողանը` իսլամիզմը։

Կենտրոնական Ասիայի ռեժիմների համար իսլամիզմը վտանգ է պարունակում, Թուրքիայի ռեժիմի համար ազգայնականությունն է վտանգավոր, որը կարող է արթնացնել քրդական և արաբական ազգայնականություն։

Ալիևը հրաժարվեց մասնակցել Անկարայում սկսված Թյուրքական երկրների 13-րդ սամիթին։ Հակասություններն արդեն պետական մակարդակի են բարձրացվել։

Փաստորեն, ՔՊ-ն խնդիրների առաջ է հայտնվում, պետք է կողմնորոշվեն Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև, իսկ Փաշինյանը, ուսումասիրելով Էրդողանի գիրքը, պետք է հիմա էլ Ալիևի գրքի հետ նկարվի ու ընտրություն կատարի այդ երկու գրքերի միջև։

Հ.Գ. Պատմականորեն թյուրքական իշխանական միավորումները միմյանց հետ միշտ պատերազմել են։ Պատճառը պարզ է, պայքարն իշխանության խնդրի շուրջ է եղել` ով ում կկլանի։

Գաղափարախոսություններն իշխանության շուրջ մոբիլիզացիան է ապահովում։ Ում գաղափարախոսությունը հաղթում է, նա էլ իշխում է։ Պատահական չի, որ թյուրքական ցեղերը` ղզլբաշները, շիայականություն ընտրելով, կարողացան դիմակայել օսմաններին ու Պարսկաստանում իրենց կայսրությունը ստեղծեցին։ Թուրքերը մինչ այսօր, խոսակցական լեզվում, ադրբեջանցիներին շարունակում են ղզլբաշ անվանել։

Այսօր հին օրինաչափությունը նորից վերածնվում է, բովանդակությունը՝ փոխվում, բայց դրդապճառը` իշխանության խնդիրը, նույնն է։

Ստեփան Դանիելյան

Դիտվել է՝ 419

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

The Wall Street Journal-ը և The New York Times-ը երեկ հայտնել են, որ ԱՄՆ փոխնախագահը Թեհրանին առաջարկել է ամերիկյան նոր հարվածներից խուսափելու համար վերսկսել խաղաղ բանակցությունները:
Սակայն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ խոսքն իրականում բոլորովին այլ բանի մասին է...

Սոցցանցային գրառումներ

Էսքան տգեղ, տձև ու լկտի վարքուբարք տեսնելիս էլ սիրտ ու հոգի չի մնում խոսելու
Էսքան տգեղ, տձև ու լկտի վարքուբարք տեսնելիս էլ սիրտ ու հոգի չի մնում խոսելու

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Սև անհունություն
Սև անհունություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.