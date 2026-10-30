Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.10.2026
 
Հայաստանը պետք է հեռացվի Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից՝ ասել է ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ «Ես նրանց կհեռացնեի. վճարները չեն մուծում, աշխատանքներին չեն մասնակցում։ Եթե խնդրին լուրջ մոտենանք, որպես լուրջ գործընկերներ նրանք պետք է վեր կենան ու դուրս գան։ Սակայն, քանի որ որդեգրել են երկակի դիրքորոշում՝ «դուրս չենք գա, բայց չենք էլ աշխատի», ապա նրանց պետք է հեռացնել»,- հավելել է Բորդյուժան։               
 
Նորություններ » Երբ իշխող են դառնում գռեհկությունն ու ամբոխային բնազդները

Երբ իշխող են դառնում գռեհկությունն ու ամբոխային բնազդները

Երբ իշխող են դառնում գռեհկությունն ու ամբոխային բնազդները
30.10.2026 | 13:30

Հին հայերենի «խուժան» բառն ունի իրանական ծագում և հանգում է հնագույն քաղաքակրթություններից ու պետական միավորներից մեկին՝ Էլամին, հին պարսիկների կողմից տրված Ū(v)ja- անվանմանը։

Արևելահայերենում այն ստացել է բացառապես նախատական իմաստ, և կա նաև «խուժանապետություն» բառը, որով փոխարինում են հունարենից սերող «օխլոկրատիա» եզրույթը։

Այս եզրույթով են, մասնավորապես, բնութագրում այն իրավիճակը կամ հասարակարգը, որտեղ իշխող կամ թելադրող են դառնում անկարգությունը, գռեհկությունը, անդաստիարակ պահվածքը, ամբոխային բնազդները և օրինականության բացակայությունը։

Վարդան Ոսկանյան

Դիտվել է՝ 373

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

The Wall Street Journal-ը և The New York Times-ը երեկ հայտնել են, որ ԱՄՆ փոխնախագահը Թեհրանին առաջարկել է ամերիկյան նոր հարվածներից խուսափելու համար վերսկսել խաղաղ բանակցությունները:
Սակայն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ խոսքն իրականում բոլորովին այլ բանի մասին է...

Սոցցանցային գրառումներ

Էսքան տգեղ, տձև ու լկտի վարքուբարք տեսնելիս էլ սիրտ ու հոգի չի մնում խոսելու
Էսքան տգեղ, տձև ու լկտի վարքուբարք տեսնելիս էլ սիրտ ու հոգի չի մնում խոսելու

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Սև անհունություն
Սև անհունություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.