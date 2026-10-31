Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Զորավար Անդրանիկի շիրիմի մոտ

Զորավար Անդրանիկի շիրիմի մոտ

Զորավար Անդրանիկի շիրիմի մոտ
31.10.2026 | 12:09

Հոկտեմբեր, 2026 թ․, Փարիզ:
Պեր Լաշեզի գերեզմանատուն, 94-րդ բաժին:
Զորավար Անդրանիկ Օզանյանի շիրիմը դեռ հեռվից տարբերվում էր շրջակա գերեզմաններից։ Ընտանիքիս տղամարդիկ լուռ կանգնած էին՝ գլուխները խոնարհած։
Ես արցունքախառն աղոթում էի։ Դա իմ աղոթքն էր, իմ զրույցը Զորավարի հետ։ Ներողություն էի խնդրում նրանից մեր ազգի՝ իրեն պատճառած դառնության համար, իմ խղճի առաջ ծառացած հարցերի համար։ Ապա սկսեցի կարգի բերել շրջակայքը՝ մաքրել տերևները, ուղղել մեր Եռագույնը, տեղավորել բերածս ծաղիկները ծաղկամանի մեջ և ջրել մյուս բույսերը։
Պեր Լաշեզը լի էր այցելուներով։ Մոտենում էր մի խումբ՝ առջևից պարզած դրոշով, զբոսավարի առաջնորդությամբ։ Նրանց անգլերեն խոսակցությունը հասավ ականջիս. մարդիկ հետաքրքրվում էին, թե ով է այդ վեհ ձիավորը։
Օտարերկրացի զբոսավարը հարգանքով պատասխանեց․
- Նա հայերի Ազգային հերոսն է։
Ես չշրջվեցի։ Շարունակում էի իմ լուռ զրույցը Զորավարի հետ։

Գոհար ԲԱԴԱԼՅԱՆ
Դիտվել է՝ 292

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

The Wall Street Journal-ը և The New York Times-ը երեկ հայտնել են, որ ԱՄՆ փոխնախագահը Թեհրանին առաջարկել է ամերիկյան նոր հարվածներից խուսափելու համար վերսկսել խաղաղ բանակցությունները:
Սակայն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ խոսքն իրականում բոլորովին այլ բանի մասին է...

Սոցցանցային գրառումներ

Էսքան տգեղ, տձև ու լկտի վարքուբարք տեսնելիս էլ սիրտ ու հոգի չի մնում խոսելու
Էսքան տգեղ, տձև ու լկտի վարքուբարք տեսնելիս էլ սիրտ ու հոգի չի մնում խոսելու

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.