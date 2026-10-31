Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » «Տրուբաների դիվանագիտություն». ինստիտուցիոնալ սնանկության խոսույթը

«Տրուբաների դիվանագիտություն». ինստիտուցիոնալ սնանկության խոսույթը

«Տրուբաների դիվանագիտություն». ինստիտուցիոնալ սնանկության խոսույթը
31.10.2026 | 13:19

Դիվանագիտական բառապաշարն ու հանրային հաղորդակցության լեզուն պետականության, ինստիտուցիոնալ հասունության և բանակցային լրջության առաջնային ցուցիչներից են։ Երբ արտաքին քաղաքականության պատասխանատուների կողմից օգտագործվում են փողոցային, կենցաղային կամ չափազանց պարզունակ (օրինակ՝ «խողովակների/տրուբաների» մակարդակի) համեմատություններ ու բացատրություններ, դա հանգեցնում է մի շարք խորքային պետական և քաղաքական խնդիրների։

1. Դիվանագիտական էթիկայի և պետական ինստիտուտի հեղինակազրկում

Լեզվամտածողության անկում. Դիվանագիտությունը պահանջում է հստակ, իրավաբանորեն ձևակերպված, ստույգ տերմինաբանություն։ Գռեհիկ կամ վուլգար բառապաշարի կիրառումը ոչ միայն իջեցնում է հանրային քննարկման մակարդակը, այլև ցույց է տալիս պետական ապարատում խորքային, մասնագիտական մտածողության բացակայությունը։
Պաշտոնի վարկաբեկում. Բարձրաստիճան դիվանագետը կամ պաշտոնյան ներկայացնում է պետությունն ու ժողովրդին։ Երբ պաշտոնական խոսույթում հայտնվում են կենցաղային կամ արհամարհական ձևակերպումներ, դա խաթարում է հենց պետական ինստիտուտի հանդեպ հարգանքը՝ ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ դրանից դուրս։

2. Բանակցային դիրքերի թուլացում

Անլրջության ազդակ արտաքին գործընկերներին. Միջազգային հարաբերություններում պետության լրջությունը գնահատվում է նրա ներկայացուցիչների խոսքի կշռով և հիմնավորվածությամբ։ Պարզունակ կամ անգրագետ բացատրությունները հակառակորդին և միջնորդներին ազդակ են տալիս, որ տվյալ կողմը չունի պատշաճ մասնագիտական պատրաստվածություն և ռազմավարական խորություն։
Բովանդակային սնանկության քողարկում. Երբ բարդ աշխարհաքաղաքական, տարանցիկ ու սուվերենության հարցերը փորձ է արվում բացատրել «տրուբաների» կամ պարզունակ սխեմաների մակարդակով, դա հաճախ վկայում է իրական իրավական ու տնտեսական լուրջ հայեցակարգի բացակայության մասին։

3. Հանրային վստահության կորուստ և պատասխանատվություն

Հանրությանը մոլորեցնելու կամ արհամարհելու ընկալում. Քաղաքացիներն ակնկալում են պետական շահերի պաշտպանության լուրջ ու հիմնավոր փաստարկներ։ Տարանցիկ, ծովային կամ միջանցքային քննարկումները կենցաղային մակարդակի իջեցնելը հանրության կողմից ընկալվում է որպես անպատասխանատվություն և սեփական ժողովրդի արժանապատվության անտեսում։
Ինստիտուցիոնալ պատասխանատվության հարց. Նման դեպքերում պետական ապարատի առողջացման թերևս ամենաարդյունավետ քայլը պրոֆեսիոնալիզմի վերականգնումն է, ինչը ենթադրում է համապատասխան կադրային հետևություններ, պաշտոնանկություններ և դիվանագիտական կորպուսի մասնագիտական չափանիշների խստացում։

Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Դիտվել է՝ 264

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

The Wall Street Journal-ը և The New York Times-ը երեկ հայտնել են, որ ԱՄՆ փոխնախագահը Թեհրանին առաջարկել է ամերիկյան նոր հարվածներից խուսափելու համար վերսկսել խաղաղ բանակցությունները:
Սակայն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ խոսքն իրականում բոլորովին այլ բանի մասին է...

Սոցցանցային գրառումներ

Էսքան տգեղ, տձև ու լկտի վարքուբարք տեսնելիս էլ սիրտ ու հոգի չի մնում խոսելու
Էսքան տգեղ, տձև ու լկտի վարքուբարք տեսնելիս էլ սիրտ ու հոգի չի մնում խոսելու

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.