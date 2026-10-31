«Տրուբաների դիվանագիտություն». ինստիտուցիոնալ սնանկության խոսույթը
31.10.2026 | 13:19
Դիվանագիտական բառապաշարն ու հանրային հաղորդակցության լեզուն պետականության, ինստիտուցիոնալ հասունության և բանակցային լրջության առաջնային ցուցիչներից են։ Երբ արտաքին քաղաքականության պատասխանատուների կողմից օգտագործվում են փողոցային, կենցաղային կամ չափազանց պարզունակ (օրինակ՝ «խողովակների/տրուբաների» մակարդակի) համեմատություններ ու բացատրություններ, դա հանգեցնում է մի շարք խորքային պետական և քաղաքական խնդիրների։
1. Դիվանագիտական էթիկայի և պետական ինստիտուտի հեղինակազրկում
Լեզվամտածողության անկում. Դիվանագիտությունը պահանջում է հստակ, իրավաբանորեն ձևակերպված, ստույգ տերմինաբանություն։ Գռեհիկ կամ վուլգար բառապաշարի կիրառումը ոչ միայն իջեցնում է հանրային քննարկման մակարդակը, այլև ցույց է տալիս պետական ապարատում խորքային, մասնագիտական մտածողության բացակայությունը։
Պաշտոնի վարկաբեկում. Բարձրաստիճան դիվանագետը կամ պաշտոնյան ներկայացնում է պետությունն ու ժողովրդին։ Երբ պաշտոնական խոսույթում հայտնվում են կենցաղային կամ արհամարհական ձևակերպումներ, դա խաթարում է հենց պետական ինստիտուտի հանդեպ հարգանքը՝ ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ դրանից դուրս։
2. Բանակցային դիրքերի թուլացում
Անլրջության ազդակ արտաքին գործընկերներին. Միջազգային հարաբերություններում պետության լրջությունը գնահատվում է նրա ներկայացուցիչների խոսքի կշռով և հիմնավորվածությամբ։ Պարզունակ կամ անգրագետ բացատրությունները հակառակորդին և միջնորդներին ազդակ են տալիս, որ տվյալ կողմը չունի պատշաճ մասնագիտական պատրաստվածություն և ռազմավարական խորություն։
Բովանդակային սնանկության քողարկում. Երբ բարդ աշխարհաքաղաքական, տարանցիկ ու սուվերենության հարցերը փորձ է արվում բացատրել «տրուբաների» կամ պարզունակ սխեմաների մակարդակով, դա հաճախ վկայում է իրական իրավական ու տնտեսական լուրջ հայեցակարգի բացակայության մասին։
3. Հանրային վստահության կորուստ և պատասխանատվություն
Հանրությանը մոլորեցնելու կամ արհամարհելու ընկալում. Քաղաքացիներն ակնկալում են պետական շահերի պաշտպանության լուրջ ու հիմնավոր փաստարկներ։ Տարանցիկ, ծովային կամ միջանցքային քննարկումները կենցաղային մակարդակի իջեցնելը հանրության կողմից ընկալվում է որպես անպատասխանատվություն և սեփական ժողովրդի արժանապատվության անտեսում։
Ինստիտուցիոնալ պատասխանատվության հարց. Նման դեպքերում պետական ապարատի առողջացման թերևս ամենաարդյունավետ քայլը պրոֆեսիոնալիզմի վերականգնումն է, ինչը ենթադրում է համապատասխան կադրային հետևություններ, պաշտոնանկություններ և դիվանագիտական կորպուսի մասնագիտական չափանիշների խստացում։
Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Մեկնաբանություններ