Պահպանեք ամենակարևորը՝ ձեր արմատները, ձեր արժանապատվությունն ու ձեր հոգու ազատությունը
31.10.2026 | 13:38
Մի իմաստություն կա, որն ասում է. «Ծուռ ծառը մնում է ապրելու անտառում, իսկ կատարյալ ուղիղ ծառը կտրում են և տախտակ դարձնում»։
Երբեմն կյանքում էլ է այդպես լինում։ Նրանք, ովքեր չեն տեղավորվում ընդունված չափանիշների մեջ, չեն խոնարհվում, չեն հարմարվում, չեն փորձում բոլորին դուր գալ, հաճախ համարվում են անհարմար, տարօրինակ, նույնիսկ՝ անպետք։
Բայց հենց նրանք են կարողանում պահպանել իրենց ազատությունը, մնալ իրենց արմատներին կառչած, այլ ոչ թե կտրվել դրանցից ու վերածվել պարզապես նյութի՝ ուրիշների նպատակներին ծառայելու համար։
Մի՛ վախեցեք տարբերվելուց։ Մի՛ փորձեք ամեն գնով ուղիղ լինել մի աշխարհում, որտեղ ուղիղ ծառերին կտրում են, մշակում, ձևափոխում և իրենց կարիքներին համապատասխան աթոռներ ու սեղաններ պատրաստում։
Թող ձեր ճանապարհը երբեմն ծուռ լինի, թող ձեր քայլերը չհամընկնեն ամբոխի քայլերի հետ, միայն թե պահպանեք ամենակարևորը՝ ձեր արմատները, ձեր արժանապատվությունն ու ձեր հոգու ազատությունը։
Որովհետև երբեմն անկատար թվալը շատ ավելի մեծ երջանկություն է, քան կատարյալ լինելը՝ ուրիշի կամքով։
Գևորգ Կարապետյան
Մեկնաբանություններ