Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Պահպանեք ամենակարևորը՝ ձեր արմատները, ձեր արժանապատվությունն ու ձեր հոգու ազատությունը

Պահպանեք ամենակարևորը՝ ձեր արմատները, ձեր արժանապատվությունն ու ձեր հոգու ազատությունը

Պահպանեք ամենակարևորը՝ ձեր արմատները, ձեր արժանապատվությունն ու ձեր հոգու ազատությունը
31.10.2026 | 13:38


Ծուռ ծառը

Մի իմաստություն կա, որն ասում է. «Ծուռ ծառը մնում է ապրելու անտառում, իսկ կատարյալ ուղիղ ծառը կտրում են և տախտակ դարձնում»։
Երբեմն կյանքում էլ է այդպես լինում։ Նրանք, ովքեր չեն տեղավորվում ընդունված չափանիշների մեջ, չեն խոնարհվում, չեն հարմարվում, չեն փորձում բոլորին դուր գալ, հաճախ համարվում են անհարմար, տարօրինակ, նույնիսկ՝ անպետք։
Բայց հենց նրանք են կարողանում պահպանել իրենց ազատությունը, մնալ իրենց արմատներին կառչած, այլ ոչ թե կտրվել դրանցից ու վերածվել պարզապես նյութի՝ ուրիշների նպատակներին ծառայելու համար։
Մի՛ վախեցեք տարբերվելուց։ Մի՛ փորձեք ամեն գնով ուղիղ լինել մի աշխարհում, որտեղ ուղիղ ծառերին կտրում են, մշակում, ձևափոխում և իրենց կարիքներին համապատասխան աթոռներ ու սեղաններ պատրաստում։
Թող ձեր ճանապարհը երբեմն ծուռ լինի, թող ձեր քայլերը չհամընկնեն ամբոխի քայլերի հետ, միայն թե պահպանեք ամենակարևորը՝ ձեր արմատները, ձեր արժանապատվությունն ու ձեր հոգու ազատությունը։
Որովհետև երբեմն անկատար թվալը շատ ավելի մեծ երջանկություն է, քան կատարյալ լինելը՝ ուրիշի կամքով։

Գևորգ Կարապետյան
Դիտվել է՝ 258

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

The Wall Street Journal-ը և The New York Times-ը երեկ հայտնել են, որ ԱՄՆ փոխնախագահը Թեհրանին առաջարկել է ամերիկյան նոր հարվածներից խուսափելու համար վերսկսել խաղաղ բանակցությունները:
Սակայն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ խոսքն իրականում բոլորովին այլ բանի մասին է...

Սոցցանցային գրառումներ

Էսքան տգեղ, տձև ու լկտի վարքուբարք տեսնելիս էլ սիրտ ու հոգի չի մնում խոսելու
Էսքան տգեղ, տձև ու լկտի վարքուբարք տեսնելիս էլ սիրտ ու հոգի չի մնում խոսելու

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.