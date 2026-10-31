Հայաստանի բնակչությանը բացարձակ մեծամասնությունը տեղյակ չէ ,թե Ադրբեջանում ինչ տրամադրություններ են, Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին ինչ են մտածում։ Նրանք ադրբեջանական մամուլ չեն կարդում, ադրբեջանական հեռուստաալիքներ չեն նայում, որ իմանան։ Ադրբեջանում հակահայկական քարոզչությունը մեծ թափով իրականացվում է, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքները ներկայացվում են որպես պատմական ադրբեջանական հողեր։ Մինչ իշխանությունը, իշխանական քարոզչությունը, զանազան «փորձագետներ», «վերլուծաբաններ» կեղծ, չեղած խաղաղությունը ներկայացնում են որպես կայացած փաստ, իրողություն, Ադրբեջանում ծրագրված իրականացնում են Հայաստանի՝ որպես պետության չեզոքացումը, աստիճանաբար վերացումը։
Հայաստանում պարտադիր զինծառայության ժամկետը կես տարով կրճատելը, բանակի թվաքանակի նվազումը, պետբյուջեից պաշտպանական ծախսերը նվազեցնելը, ազգային հերոսների ու ազգային գաղափարների դեմ պայքարը հեշտացնում են Ադրբեջանի գործը։
Ոսկան Սարգսյան