Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Ծանրաբեռնում են առանց այդ էլ գերծանրաբեռնված երթևեկությունը

Ծանրաբեռնում են առանց այդ էլ գերծանրաբեռնված երթևեկությունը

Ծանրաբեռնում են առանց այդ էլ գերծանրաբեռնված երթևեկությունը
31.10.2026 | 15:01

Մինչ քաղաքը խեղդվում է խցանումներից, և դրա պատճառով օրական կեսից մեկ մլն դոլարի վնաս է հասցվում տնտեսությանը, Երևանի քաղաքապետը պատրաստվում է շինթուլտվություն տալ միայն Մեծարենցի բարակ փողոցով Քըրք Քըրքորյանին կապվող նորակառույցների հատվածում առկա միակ ազատ ու փոքր հողատարածքի վրա 5 հատ 14-ից 16 (առնվազն) հարկանի շենք կառուցելու համար: Եվ սա այն դեպքում, երբ տարածքում որևէ դպրոց, մանկապարտեզ ու այլ հանրային հարմարություններ չկան, հետևաբար, նորակառույցների այդ հատվածի մի քանի հազար բնակիչները ստիպված են լինելու մեքենաներով ամեն օր երեխաներին տանել մանկապարտեզ ու դպրոց` լրացուցիչ ծանրաբեռնելով առանց այդ էլ գերծանրաբեռնված երթևեկությունը։

Վահե Գրիգորյան

Դիտվել է՝ 158

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

The Wall Street Journal-ը և The New York Times-ը երեկ հայտնել են, որ ԱՄՆ փոխնախագահը Թեհրանին առաջարկել է ամերիկյան նոր հարվածներից խուսափելու համար վերսկսել խաղաղ բանակցությունները:
Սակայն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ խոսքն իրականում բոլորովին այլ բանի մասին է...

Սոցցանցային գրառումներ

Էսքան տգեղ, տձև ու լկտի վարքուբարք տեսնելիս էլ սիրտ ու հոգի չի մնում խոսելու
Էսքան տգեղ, տձև ու լկտի վարքուբարք տեսնելիս էլ սիրտ ու հոգի չի մնում խոսելու

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.