Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.10.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Որքան շատ չարություն ու ատելություն, այնքան լավ՝ սրանց իշխանական համակարգի համար

Որքան շատ չարություն ու ատելություն, այնքան լավ՝ սրանց իշխանական համակարգի համար

Որքան շատ չարություն ու ատելություն, այնքան լավ՝ սրանց իշխանական համակարգի համար
31.10.2026 | 17:06

Այս իշխանությունների կողմից մեր երկրում անընդհատ, անդադար, ամեն վարկյան անասնացման և բարոյական անկման գործընթաց է իրականացվում։

Այսինքն՝ ժողովրդին, մեզ բոլորիս սրանք վերածում են ատելությունից խելագարված, սրանց ստերից լիարժեք բթացած մի հոտի, որը պատրաստ է պատառոտել առաջին պատահած մարդուն։

Եթե փորձենք վերլուծել, ապա իրականում իրավիճակը հետևյալն է։

Տեղի է ունենում խիստ հուզական և ագրեսիվ տեղեկատվության միտումնավոր տարածում, որի հետևում թաքնված է բոլորովին այլ՝ իրական և չափազանց վտանգավոր օրակարգ։

Օրինակ՝ արդեն երկրորդ օրն է, ինչ Հայաստանում քննարկում են իշխանական պատգամավորների աննորմալ և, մեղմ ասած, ագրեսիվ պահվածքը, ինչպես նաև նույն Փաշինյանի կողմից նրանց «գժական» վարքագիծը ակտիվ խրախուսելու և արդարացնելու փորձերը։

Անկասկած, Հայաստանում իշխող թիմին անհրաժեշտ են կռիվ, հիստերիա, լարվածություն, քաոս և հասարակական բախումներ։ Որքան շատ չարություն ու ատելություն, այնքան լավ՝ սրանց իշխանական համակարգի համար։

Եվ սրանք այս համատեքստում մեծ ջանասիրությամբ գեներացնում են հակահայկական ատելություն և դրանով, մի կողմից, լցնում տեղեկատվական օրակարգը, իսկ մյուս կողմից՝ բառացիորեն խելագարության հասցնում հասարակությանը՝ մարդկանց թույլ չտալով անգամ շունչ քաշել։

Օրինակ՝ նկատե՞լ եք, որ իշխանությունը փաստացի, խորհրդարանի մակարդակով, Հայաստանի ինքնիշխանության գնով միջանցք է հանձնել թուրք-ադրբեջանական տանդեմին՝ այդ գործողությունն անվանելով «TRIPP համաձայնագրի վավերացում»։

Սակայն այդ մասին արդեն գրեթե ոչ ոք չի խոսում։

Ինչո՞ւ։

Որովհետև խորհրդարանում թավշիստները կատաղած հարձակվեցին ընդդիմության վրա, և այժմ հասարակությունը, փոխանակ պատասխանատվության կանչելու նրանց, ովքեր մեր երկիրը մաս-մաս հանձնում են ՝ միաժամանակ ծաղրելով մեզ և այդ ամենը երեսպաշտորեն անվանելով «Հայաստանի ինքնիշխանության պաշտպանություն», քննարկում են, թե ով և ինչպես է աթոռ նետել ծեծկռտուքի ժամանակ։

Հասկացե՛ք, Փաշինյանին և նրա թիմին մշտապես քաոս է պետք, հիստերիա է պետք, բախումներ են պետք։ Նրանց արյուն ու արցունք է պետք, վախ և ատելություն։

Որովհետև հենց որ հասարակությունը հանգստանա և սկսի սթափ ու կշռադատված գնահատել, թե ինչ են անում երկրի հետ Ալիևի և Էրդողանի այս մեծ բարեկամները, քաղաքական գործընթացները կարող են ընթանալ բոլորովին այլ հունով։

Իշխանություններին անհրաժեշտ է մշտապես ապամարդկայնացնել հասարակությանը, քաղաքական բանավեճը վերածել հուզական աղբակույտի և մարդկանց իրար դեմ հանել։

Չէ՞ որ հանգիստ, մտածող և վերլուծող հասարակության մեջ կառավարման նման մեթոդները պարզապես չեն գործի։

Հենց այդ պատճառով էլ Փաշինյանի իշխանությանը չափազանց անհրաժեշտ է պետությունը հասցնել բարոյական լիակատար փտախտի։

Այլապես, Հայաստանում նրանց տեղ չի մնա։

Արման Աբովյան

Դիտվել է՝ 320

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

The Wall Street Journal-ը և The New York Times-ը երեկ հայտնել են, որ ԱՄՆ փոխնախագահը Թեհրանին առաջարկել է ամերիկյան նոր հարվածներից խուսափելու համար վերսկսել խաղաղ բանակցությունները:
Սակայն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ խոսքն իրականում բոլորովին այլ բանի մասին է...

Սոցցանցային գրառումներ

Մարդը կատարելապես ազնիվ է միայն լռության մեջ
Մարդը կատարելապես ազնիվ է միայն լռության մեջ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.