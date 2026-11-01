Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Գնամ իմ տան լույսերն էլ վառեմ, թող միանան քաղաքի լույսերին

Գնամ իմ տան լույսերն էլ վառեմ, թող միանան քաղաքի լույսերին

Գնամ իմ տան լույսերն էլ վառեմ, թող միանան քաղաքի լույսերին
31.10.2026 | 23:04

Գիշերը փողոցի լույսերը լրիվ ուրիշ աշխարհ են նկարում։ Փակ խանութների ցուցափեղկերում շորերը, կոշիկները, մթերքները կարծես քնելուց առաջ տուփի մեջ լցված խաղալիքներ լինեն, որոնք մինչև առավոտ ոչ մեկին պետք չեն գալու։ Ցերեկվա եռուզեռը սառել-մնացել ա օդում։

Խանութների ճակատներին տխուր վառվող անունները նման են տառերը գրել սովորող առաջին դասարանցու տնային աշխատանքի, որ էլի մի անքուն գիշեր են անցկացնելու ամայացած փողոցում։

Իսկ լուսացույցը մինչև առավոտ կարգապահ աշակերտի նման փոխելու ա լույսերը՝ կարգավորելով դատարկ փողոցի երթևեկությունը։

Մի ուշացած մեքենա կանգնում ա կարմիր լույսի տակ ու միացնում ձախ շրջադարձի լույսերը՝ չգիտես՝ ում համար։ Ամայի փողոցում էդ թարթող լույսերը նման են դատարկ դահլիճում արտասանվող մենախոսության։

Մայթին կանգնած գովազդային վահանակը րոպեն մեկ նկարները փոխում ա ու ամեն փոխելիս՝ չխկում։ Ցերեկվա աղմուկի մեջ էդ չխկոցը չի լսվում, իսկ հիմա արձագանքում ա գիշերվա լռության մեջ։ Քաղաքը քնած ա, իսկ վահանակի ներսում կարծես աշխատանքային եռուզեռ լինի։

Նստում եմ նստարանին, ծխախոտ վառում։ Մարդ չկա, ամբողջ փողոցն իմն ա։ Կոմիտասը դատարկ տեսնելը տարօրւնակ ա, նման ա կատակերգու դերասանի, որ ամբողջ օրը առանց մի րոպե հանգստանալու զվարճացրել ա մարդկանց, ու հիմա բռնացրել ես մենակ նստած, իր խոհերի մեջ խորասուզված։

Գնա՛մ, գնա՛մ իմ տան լույսերն էլ վառեմ, թող միանան քաղաքի լույսերին։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 1235

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

The Wall Street Journal-ը և The New York Times-ը երեկ հայտնել են, որ ԱՄՆ փոխնախագահը Թեհրանին առաջարկել է ամերիկյան նոր հարվածներից խուսափելու համար վերսկսել խաղաղ բանակցությունները:
Սակայն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ խոսքն իրականում բոլորովին այլ բանի մասին է...

Սոցցանցային գրառումներ

Գնամ իմ տան լույսերն էլ վառեմ, թող միանան քաղաքի լույսերին
Գնամ իմ տան լույսերն էլ վառեմ, թող միանան քաղաքի լույսերին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.