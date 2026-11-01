Եվրասկեպտիցիզմը գլուխ է բարձրացնում

Ուկրաինական խնդիրը և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները դարձել են ԵՄ պետությունների ներքաղաքական զարգացումների և իշխանափոխությունների ուժեղ գործոն: Այսպես էր Հունգարիայում, երբ պարտություն կրեց Օրբանը, դա հստակ երևաց Սերբիայում, երբ իշխանազրկվեց Վուչիչը, այսօր նույն գործոնը դարձել է Լեհաստանի քաղաքական ճգնաժամի պատճառ: Մոլի հակառուս և ուկրաինական պատերազմի շարունակման ջատագով վարչապետ Տուսկի քաղաքական թիմը բախվում է նախագահ Կարոլ Նավրոցկու քաղաքական ուժի հետ: Նավրոցկին, որքան հասկացա, առավել աջ պահպանողական-ազգայնական ուղղության գործիչ է, քննադատական մոտեցումներ ունի ԵՄ ներկա ղեկավարության նկատմամբ: Տեսնենք այստեղ ինչով կավարտվի, բայց եվրասկեպտիցիզմը, ամեն դեպքում, գլուխ է բարձրացնում:
Գարիկ Քեռյան