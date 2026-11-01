Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Եվրասկեպտիցիզմը գլուխ է բարձրացնում

Եվրասկեպտիցիզմը գլուխ է բարձրացնում

Եվրասկեպտիցիզմը գլուխ է բարձրացնում
01.11.2026 | 11:28

Ուկրաինական խնդիրը և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները դարձել են ԵՄ պետությունների ներքաղաքական զարգացումների և իշխանափոխությունների ուժեղ գործոն: Այսպես էր Հունգարիայում, երբ պարտություն կրեց Օրբանը, դա հստակ երևաց Սերբիայում, երբ իշխանազրկվեց Վուչիչը, այսօր նույն գործոնը դարձել է Լեհաստանի քաղաքական ճգնաժամի պատճառ: Մոլի հակառուս և ուկրաինական պատերազմի շարունակման ջատագով վարչապետ Տուսկի քաղաքական թիմը բախվում է նախագահ Կարոլ Նավրոցկու քաղաքական ուժի հետ: Նավրոցկին, որքան հասկացա, առավել աջ պահպանողական-ազգայնական ուղղության գործիչ է, քննադատական մոտեցումներ ունի ԵՄ ներկա ղեկավարության նկատմամբ: Տեսնենք այստեղ ինչով կավարտվի, բայց եվրասկեպտիցիզմը, ամեն դեպքում, գլուխ է բարձրացնում:

Գարիկ Քեռյան

Դիտվել է՝ 417

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

The Wall Street Journal-ը և The New York Times-ը երեկ հայտնել են, որ ԱՄՆ փոխնախագահը Թեհրանին առաջարկել է ամերիկյան նոր հարվածներից խուսափելու համար վերսկսել խաղաղ բանակցությունները:
Սակայն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ խոսքն իրականում բոլորովին այլ բանի մասին է...

Սոցցանցային գրառումներ

Գնամ իմ տան լույսերն էլ վառեմ, թող միանան քաղաքի լույսերին
Գնամ իմ տան լույսերն էլ վառեմ, թող միանան քաղաքի լույսերին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.