Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Ինչո՞ւ պետք է զգուշանալ կարգալույծ արված «հոգևորականներից»

Ինչո՞ւ պետք է զգուշանալ կարգալույծ արված «հոգևորականներից»

Ինչո՞ւ պետք է զգուշանալ կարգալույծ արված «հոգևորականներից»
01.11.2026 | 11:36

Հոգևոր վտանգից և խաբեությունից պաշտպանված լինելու համար յուրաքանչյուր հավատացյալ պետք է իմանա, թե ինչ է իրականում կատարվում, երբ հոգևորականը կարգալույծ է արվում, և ինչու է նրա հետագա «քահանայագործությունը» համարվում ծանրագույն մեղք ու սրբապղծություն։
• Կարգալուծությունը պարզապես «թղթի վրա գիր» կամ աշխատանքից ազատում չէ․ Հայ Առաքելական Եկեղեցու վարդապետությամբ ու կանոններով՝ կարգալույծ արվածն ամբողջությամբ զրկվում է քահանայական կարգից, շնորհից, օծումից, ձևից ու էությունից՝ դասվելով սովորական աշխարհականների շարքին։ Սա գրասենյակային կամ աշխարհիկ հարց չէ, այլ հոգևոր վճիռ, որով անձը կտրվում է Եկեղեցու մարմնից և առաքելական հաջորդականությունից։
• «Օծումն ինձ հետ է մնում» պնդումը կեղծիք է․ օծումը քահանայի անձնական սեփականությունը չէ, որ իր կամքով պահի (ձեռնադրության անջնջելիության գաղափարը Կաթոլիկ եկեղեցու 16-րդ դարի ուսմունք է և կապ չունի Հայ Եկեղեցու հետ)։ Ըստ Հայոց Կանոնագրքի և եկեղեցական հայրերի (Հովհաննես Արճիշեցի, Բաբկեն կաթողիկոս Կյուլեսերյան)՝ կարգալուծությամբ լուծարվում է նաև օծումը․ այն «կապվում» է և դառնում անգործունյա, քանի դեռ անձն ապաշխարությամբ չի վերադարձել Մայր Եկեղեցի։
• Կարգալույծի կատարած խորհուրդներն անվավեր են․ նրա կատարած «մկրտությունը», «պսակը», «պատարագը», «թաղման կարգը» կամ «մեղքերի թողությունը» հոգևոր, իրավական և միստիկ տեսանկյունից բացարձակապես անվավեր են։ Դրանք զուրկ են Սուրբ Հոգու շնորհից և պարզապես արտաքին դերասանական նմանակումներ (իմիտացիա) են, որոնց ժամանակ երկնքում ոչինչ չի արձանագրվում։
• «Դատարկ բաժակ»՝ Սուրբ Հաղորդության փոխարեն․ կարգալույծի մատուցած «պատարագի» ընթացքում նշխարն ու գինին չեն վերափոխվում Հիսուս Քրիստոսի Մարմնի և Արյան։ Հավատացյալը, կարծելով, թե հաղորդվում է Տիրոջը, իրականում ստանում է սովորական հաց ու գինի՝ մատուցված մի ապստամբ սրբապիղծի ձեռքով։
• Վերամկրտության և վերապսակման անհրաժեշտությունը․ ըստ եկեղեցական կանոնների՝ կարգալույծից «մկրտվածներն» ու «պսակվածները» իրականում մկրտված ու պսակված չեն (անգամ եթե նրանց որևէ վկայական է տրվել)։ Նրանց պարտադիր պետք է նորից մկրտել և նորից պսակել՝ օրինական քահանայի ձեռամբ։
• Սքեմ կրելն ու սրբություններին դիպչելը սրբապղծություն է․ կարգալույծն իրավունք չունի հոգևորականի զգեստ և լանջախաչ կրելու, խորան բարձրանալու և եկեղեցական սպասքին (Սկիհ, Ավետարան, Մյուռոնաման) դիպչելու։ Ներկայանալով որպես քահանա՝ նա դառնում է «ոչխարի զգեստով հափշտակող գայլ» (Մատթ. 7:15) և գիտակցաբար մեղանչում Սուրբ Հոգու՝ Ճշմարտության Հոգու դեմ։
Աստվածաշունչը դիպուկ է նկարագրում առանց Աստծո շնորհի գործող ինքնակոչների վիճակը, որոնց վրա անգամ չար ոգին է հոխորտում․ «Հիսուսին գիտեմ և Պողոսին ծանաչում եմ. բայց դուք ո՞վ եք» (Գործք 19:15)։

Սամվել դպիր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 347

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

The Wall Street Journal-ը և The New York Times-ը երեկ հայտնել են, որ ԱՄՆ փոխնախագահը Թեհրանին առաջարկել է ամերիկյան նոր հարվածներից խուսափելու համար վերսկսել խաղաղ բանակցությունները:
Սակայն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ խոսքն իրականում բոլորովին այլ բանի մասին է...

Սոցցանցային գրառումներ

Գնամ իմ տան լույսերն էլ վառեմ, թող միանան քաղաքի լույսերին
Գնամ իմ տան լույսերն էլ վառեմ, թող միանան քաղաքի լույսերին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.