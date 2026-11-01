Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Նժդեհ-Մանթաշյան խաչմերուկի «նստացույցը» և ոստիկանության անտարբերությունը

Նժդեհ-Մանթաշյան խաչմերուկի «նստացույցը» և ոստիկանության անտարբերությունը

Նժդեհ-Մանթաշյան խաչմերուկի «նստացույցը» և ոստիկանության անտարբերությունը
01.11.2026 | 12:29

Արդեն երկար ժամանակ է, ինչ Գարեգին Նժդեհ–Մանթաշյան փողոցների խաչմերուկը որոշակի ժամերին անանցանելի է: Հատկապես Եղիշե Թադևոսյան–Մանթաշյան փողոցներից այդ խաչմերուկ մուտք գործել ցանկացողները ստիպված են կիլոմետրանոց հերթ կանգնել: Խաչմերուկում պատկերը միշտ նույնն է՝ մեջտեղում կանգնած են Երևանի քաղաքապետարանի «բարեփոխված» տրանսպորտն ու բեռնատար մեքենաները:
Նախ՝ ի՞նչ գործ ունեն բեռնատարները ամենապիկ ժամերին քաղաքի ամենաբանուկ խաչմերուկներից մեկում: Եթե չեմ սխալվում, Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ՝ վերջիններիս մուտքը քաղաք թույլատրվել է միայն որոշակի ժամերի: Բացի դրանից՝ «բարեփոխված» տրանսպորտի և բեռնատարների վարորդները «թքած ունեն» ՀՀ-ում գործող օրենքների, մասնավորապես՝ ծանրաբեռնված խաչմերուկ մուտք գործելու արգելքի վրա:
ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունն ունի 102 ծառայություն: Ծառայության աշխատակիցը կարծիք է հայտնում, թե խաչմերուկի խցանումն ինչ-որ «նստացույցի» արդյունք է: Ի դեպ, «նստացույց» Գարեգին Նժդեհ–Մանթաշյան խաչմերուկում հաճախ է լինում, սակայն դա «մեր իմացած» նստացույցը չէ: Խաչմերուկում հաճախ կայանված է լինում ոստիկանական ավտոմեքենա, որում նստած են ոստիկաններ: Սակայն վերջիններս խցանման բացման հետ որևէ առնչություն ունենալ չեն ցանկանում: Ավելին՝ խցանման առաջացմանը զուգընթաց՝ ոստիկանական մեքենան հեռանում է խաչմերուկից:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 319

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

The Wall Street Journal-ը և The New York Times-ը երեկ հայտնել են, որ ԱՄՆ փոխնախագահը Թեհրանին առաջարկել է ամերիկյան նոր հարվածներից խուսափելու համար վերսկսել խաղաղ բանակցությունները:
Սակայն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ խոսքն իրականում բոլորովին այլ բանի մասին է...

Սոցցանցային գրառումներ

Գնամ իմ տան լույսերն էլ վառեմ, թող միանան քաղաքի լույսերին
Գնամ իմ տան լույսերն էլ վառեմ, թող միանան քաղաքի լույսերին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.