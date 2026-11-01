Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » 008 համարանիշի «գաղտնիքը» և իշխանական կողոպուտը

008 համարանիշի «գաղտնիքը» և իշխանական կողոպուտը

008 համարանիշի «գաղտնիքը» և իշխանական կողոպուտը
01.11.2026 | 12:49

Լոսանջելեսյան հեռուստատեսության ակնարկներից մեկում հայտնվեց հայաստանյան մի կարճ տեսանյութ, որտեղ լրագրողների հարցերից խուսափող ու փախչողը Սպիտակի երկրաշարժի թալանի «հերոսներից» մեկն էր՝ ներկայումս մոլի ՔՊ-ական Անդրանիկ Քոչարյանը, որի որդին «խելացի» լինելու պատճառով բանակ չի զորակոչվում։ Ավտոմեքենան, որով նրան արագ հեռացրին, բարձր, սև գույնի, արկղատիպ «Մերսեդես» էր, որի համարանիշն ավարտվում էր 008 թվերով։ Այդ թվերը հուշում են, որ այն պատկանում է կամ պատկանում էր «երջանկահիշատակ» Գագիկ Ծառուկյանի ավտոպարկին։ Եվ եթե դա այդպես է, ապա մենք գործ ունենք մի իշխանության հետ, որի արարքները չեն կարող այլ կերպ որակվել, քան դիակողոպտություն։
Հարցն ավելի շատ բարոյական է, քան իրավական։ Եթե մեքենան թալանված էր կամ բռնագանձված, ապա այն պետք է տրամադրվեր որևէ հանրային հաստատության, այլ ոչ թե իշխանության ներկայացուցչին։ Այս դեպքում ես որևէ տարբերություն չեմ տեսնում առաջին թալանի և երկրորդ թալանի միջև։

Վարդան ԿԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆ
Դիտվել է՝ 287

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

The Wall Street Journal-ը և The New York Times-ը երեկ հայտնել են, որ ԱՄՆ փոխնախագահը Թեհրանին առաջարկել է ամերիկյան նոր հարվածներից խուսափելու համար վերսկսել խաղաղ բանակցությունները:
Սակայն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ խոսքն իրականում բոլորովին այլ բանի մասին է...

Սոցցանցային գրառումներ

Գնամ իմ տան լույսերն էլ վառեմ, թող միանան քաղաքի լույսերին
Գնամ իմ տան լույսերն էլ վառեմ, թող միանան քաղաքի լույսերին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.