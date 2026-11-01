«Պետականակենտրոն» ընդդիմության քաստիգ
01.11.2026 | 16:06
«Պետականակենտրոն» ընդդիմության քաստիգը մեկնարկել է:
Արևմտամոլ ահել-ջահել, հին ու նոր ակտիվացել են, Նիկոլ Փաշինյանին «իշմար» են տալիս ու մեսիջ ուղարկում, թե բա՝ գործող ընդդիմադիր կուսակցություններին օրենքից դուրս հռչակիր, դրանց մեծ- փոքրով բանտերը տար, նոր դրանից հետո՝ «մենք- մերոնցով» արտահերթի գնանք:
Սրանց հույսն էն ա, որ եթե Նիկոլն ու իրենք մնան՝ «Պետականակենտրոն»-ի նիշը հաստատ իրենցն է, եթե Աստված մի դուռ էլ բացի՝ գուցե կոալիցիոն փշրանքներից օգտվեն:
Բայց էս արևմտամոլները իրենց հաշվարկի մեջ սխալվում են՝ ինչպես իրենց «գեոպոլիտիկ վերլուծություններում»: Նրանք չեն հասկանում, որ իրենց միակ «արժեքը»՝ հանուն Նիկոլի, իրական ընդդիմության դեմ ամբախ- զամբախ խոսելն է:
Հենց իրական ընդդիմություն չեղավ, իրենք նույնիսկ Նիկոլի համար գրոշի արժեք չեն ունենա: Թե բա՝ մանդատ, «Պետականակենտրոն» ընդդիմություն, սկի կառավարության շենքի պահակի գործ չի առաջարկի ձեզ...
Սուրեն Սուրենյանց
Հեղինակի նյութեր
Մեկնաբանություններ