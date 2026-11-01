Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » «Պետականակենտրոն» ընդդիմության քաստիգ

«Պետականակենտրոն» ընդդիմության քաստիգ

«Պետականակենտրոն» ընդդիմության քաստիգ
01.11.2026 | 16:06

«Պետականակենտրոն» ընդդիմության քաստիգը մեկնարկել է:
Արևմտամոլ ահել-ջահել, հին ու նոր ակտիվացել են, Նիկոլ Փաշինյանին «իշմար» են տալիս ու մեսիջ ուղարկում, թե բա՝ գործող ընդդիմադիր կուսակցություններին օրենքից դուրս հռչակիր, դրանց մեծ- փոքրով բանտերը տար, նոր դրանից հետո՝ «մենք- մերոնցով» արտահերթի գնանք:
Սրանց հույսն էն ա, որ եթե Նիկոլն ու իրենք մնան՝ «Պետականակենտրոն»-ի նիշը հաստատ իրենցն է, եթե Աստված մի դուռ էլ բացի՝ գուցե կոալիցիոն փշրանքներից օգտվեն:
Բայց էս արևմտամոլները իրենց հաշվարկի մեջ սխալվում են՝ ինչպես իրենց «գեոպոլիտիկ վերլուծություններում»: Նրանք չեն հասկանում, որ իրենց միակ «արժեքը»՝ հանուն Նիկոլի, իրական ընդդիմության դեմ ամբախ- զամբախ խոսելն է:
Հենց իրական ընդդիմություն չեղավ, իրենք նույնիսկ Նիկոլի համար գրոշի արժեք չեն ունենա: Թե բա՝ մանդատ, «Պետականակենտրոն» ընդդիմություն, սկի կառավարության շենքի պահակի գործ չի առաջարկի ձեզ...

Սուրեն Սուրենյանց
Դիտվել է՝ 301

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

ԱՄՆ-ը ավելացնում է դեպի Մերձավոր Արևելք իր սպառազինության օդային փոխադրումը

The Wall Street Journal-ը և The New York Times-ը երեկ հայտնել են, որ ԱՄՆ փոխնախագահը Թեհրանին առաջարկել է ամերիկյան նոր հարվածներից խուսափելու համար վերսկսել խաղաղ բանակցությունները:
Սակայն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ խոսքն իրականում բոլորովին այլ բանի մասին է...

Սոցցանցային գրառումներ

Գնամ իմ տան լույսերն էլ վառեմ, թող միանան քաղաքի լույսերին
Գնամ իմ տան լույսերն էլ վառեմ, թող միանան քաղաքի լույսերին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.