Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Առավելագույն զսպում՝ առանց սահմանների. Մոջթաբա Խամենեին հրամայել է պատրաստվել հզոր բախման

Առավելագույն զսպում՝ առանց սահմանների. Մոջթաբա Խամենեին հրամայել է պատրաստվել հզոր բախման

Առավելագույն զսպում՝ առանց սահմանների. Մոջթաբա Խամենեին հրամայել է պատրաստվել հզոր բախման
02.11.2026 | 10:55

Իրանի գերագույն առաջնորդ և զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար այաթոլլահ Սեյեդ Մոջթաբա Խամենեին երկրի զինված ուժերի ավագ հրամանատարներին հրամայել է անհապաղ, արդյունավետ և առանց աշխարհագրական սահմանափակումների արձագանքել թշնամու ցանկացած հնարավոր սպառնալիքի։
Բարձրագույն զինվորականության հետ հանդիպման ժամանակ հեղափոխության առաջնորդը «թշնամիների հետ հզոր բախմանը միտված խելացի մարտական պատրաստվածությունը» համարել է «առավելագույն զսպման» հասնելու առանցքային պայմաններից մեկը։ Նա հստակեցրել է, որ սպառնալիքի ցանկացած մակարդակի ու տեսակի դեպքում պատասխան հարվածը պետք է լինի ակնթարթային և անկախ աշխարհագրական սահմաններից։
Այաթոլլահ Սեյեդ Մոջթաբա Խամենեին հատուկ ընդգծել է.
- Եթե հակառակորդը կրկին ռազմական կամ ահաբեկչական հարձակումներ ձեռնարկի, Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերն ու իրանցի ժողովուրդն իրենք են որոշելու պատերազմի ավարտի ժամանակն ու պայմանները։

Վազգեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 3188

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.