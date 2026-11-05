Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Գլոբալիզմի մայրամուտը Եվրոպայում. սթափության դասեր հայկական մոլորության համար

Գլոբալիզմի մայրամուտը Եվրոպայում. սթափության դասեր հայկական մոլորության համար

Գլոբալիզմի մայրամուտը Եվրոպայում. սթափության դասեր հայկական մոլորության համար
02.11.2026 | 12:06

Եվրոպական երկրներում ծավալվող ժողովրդական ընդվզումները պայքար են գլոբալիստական օրակարգի՝ անաստվածության, անբնականության, ապազգայնության ու անմարդկայնության դեմ։
Սա պայքար է հենց այն կեղծ արժեքների դեմ, որոնց մենք անկախության տարիներին, սեփական արմատները մոռացած, միամտաբար ու կուրորեն դավանում էինք։ Մինչդեռ մեր թողած ազգայինն իր էությամբ առաքինի է ու համամարդկային. դրա հիմքում ընկած են բարոյականությունը, արդարությունը, սերն ու բարեկամությունը։ Հենց այս արժեքներից են սկիզբ առել շատ ժողովուրդների քաղաքակրթություններ։
Այսօր եվրոպական ժողովուրդներն ըմբոստանում են ազգերի ստրկացման, գաղութացման, հրահրվող պատերազմների ու հայրենազրկման դեմ։ Նրանք մերժում են մարդկության բարոյազրկումն ու այլասերումը, ինքնիշխանության ոչնչացումը, միասեռական ամուսնությունները, սուտն ու երկակի ստանդարտները։ Սա ընդվզում է նյութապաշտության, խտրականության, արտոնյալության և աշխարհում ուժի դիրքերից հարցեր լուծելու արատավոր պրակտիկայի դեմ։
Եվրոպայում ընթացող այս տեկտոնիկ գործընթացները հրաշալի առիթ են հայ ժողովրդի համար՝ վերջապես դուրս գալու երկարամյա մոլորությունից և մերկացնելու գլոբալիստական հաշվենկատ քաղաքականությունը։ Ժամանակն է բացել աչքերը, զատել կեղծիքը ճշմարտությունից, ճիշտ կողմնորոշվել աշխարհաքաղաքական խճապատկերում և զբաղեցնել մեր արժանապատիվ տեղը՝ հանգրվանելով անվտանգային հուսալի համակարգում։

Հայկ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Տնտեսագիտության թեկնածու
Դիտվել է՝ 1362

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.