Դոնալդ Թրամփը շարունակում է անլուրջ հայտարարություններ անել

ԱՄՆ-ի նորագույն պատմության մեջ չի եղել նախագահ, որը Դոնալդ Թրամփից ավելի անլուրջ լինի, իր ոչ հիմնավոր արտահայտություններով այդքան հեղինակազրկած լինի գերտերություն ԱՄՆ-ը։
Թրամփն իր կողմնակիցներին հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն ավելի լավ է լրտեսում Ռուսաստանին և Չինաստանին, քան այդ երկրները՝ ԱՄՆ-ին։ Ռուսաստանի մասին ոչինչ չեմ կարող ասել, գուցե ճիշտ է ասել, սակայն Չինաստանի պահով հաստատ սխալվել է։ Չինաստանի հարյուր հազարավոր, գուցե միլիոնավոր ուսանողներ սովորում են ԱՄՆ-ի առաջատար համալսարաններում, աշխատում են նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած ընկերություններում։ ԱՄՆ-ի խոշոր քաղաքներում կան չայնա թաուններ՝ չինական թաղամասեր, որոնք քաղաք են քաղաքի մեջ: ԱՄՆ-ը իր մեջ ձուլումէ բոլոր ազգերին, սակայն չի կարող ձուլել չինացիներին, որոնք մեծաթիվ են, յուրահատուկ հզոր մշակույթով և ինքնությամբ։ Չինացիները, աշխարհի որ ծայրում էլ լինեն, սիրում են իրենց հայրենիքը և մշակույթը։ Չինացիները գործի նկատմամբ ավելի պատասխանատու վերաբերմունք ունեն, քան՝ ամերիկացիները։ Թրամփի ասածը իրականության հետ կապ չունի, չինացիները հետախուզության ոլորտում էլ ԱՄՆ-ից հզոր են, լրտեսներին ու դավաճաններին ավելի դաժան են պատժում, քան՝ ամերիկացիները։
Ոսկան Սարգսյան