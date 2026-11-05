Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Դոնալդ Թրամփը շարունակում է անլուրջ հայտարարություններ անել

Դոնալդ Թրամփը շարունակում է անլուրջ հայտարարություններ անել

Դոնալդ Թրամփը շարունակում է անլուրջ հայտարարություններ անել
02.11.2026 | 13:07

ԱՄՆ-ի նորագույն պատմության մեջ չի եղել նախագահ, որը Դոնալդ Թրամփից ավելի անլուրջ լինի, իր ոչ հիմնավոր արտահայտություններով այդքան հեղինակազրկած լինի գերտերություն ԱՄՆ-ը։

Թրամփն իր կողմնակիցներին հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն ավելի լավ է լրտեսում Ռուսաստանին և Չինաստանին, քան այդ երկրները՝ ԱՄՆ-ին։ Ռուսաստանի մասին ոչինչ չեմ կարող ասել, գուցե ճիշտ է ասել, սակայն Չինաստանի պահով հաստատ սխալվել է։ Չինաստանի հարյուր հազարավոր, գուցե միլիոնավոր ուսանողներ սովորում են ԱՄՆ-ի առաջատար համալսարաններում, աշխատում են նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած ընկերություններում։ ԱՄՆ-ի խոշոր քաղաքներում կան չայնա թաուններ՝ չինական թաղամասեր, որոնք քաղաք են քաղաքի մեջ: ԱՄՆ-ը իր մեջ ձուլումէ բոլոր ազգերին, սակայն չի կարող ձուլել չինացիներին, որոնք մեծաթիվ են, յուրահատուկ հզոր մշակույթով և ինքնությամբ։ Չինացիները, աշխարհի որ ծայրում էլ լինեն, սիրում են իրենց հայրենիքը և մշակույթը։ Չինացիները գործի նկատմամբ ավելի պատասխանատու վերաբերմունք ունեն, քան՝ ամերիկացիները։ Թրամփի ասածը իրականության հետ կապ չունի, չինացիները հետախուզության ոլորտում էլ ԱՄՆ-ից հզոր են, լրտեսներին ու դավաճաններին ավելի դաժան են պատժում, քան՝ ամերիկացիները։

Ոսկան Սարգսյան

Դիտվել է՝ 6781

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.