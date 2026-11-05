Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Պատրաստ է անձամբ ստանձնել իր թիմի գործողությունների քաղաքական պատասխանատվությունը

Պատրաստ է անձամբ ստանձնել իր թիմի գործողությունների քաղաքական պատասխանատվությունը

Պատրաստ է անձամբ ստանձնել իր թիմի գործողությունների քաղաքական պատասխանատվությունը
02.11.2026 | 13:17

Ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի դեպքում չի «քցի» իր ֆրակցիային և թույլ չի տա, որ նրա «դուխը» կոտրվի։ Պատճառը բավական պարզ է․ «Քաղաքացիական պայմանագիրն» իր իշխանության հիմնական քաղաքական հենարանն է, և այդ հենարանի ներսում որևէ թուլություն կամ երկպառակություն կարող է անմիջականորեն անդրադառնալ նաև իր իշխանության դիրքերի վրա։

Հենց այս տրամաբանության մեջ պետք է դիտարկել հոկտեմբերի 29-ին ԱԺ-ում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ նրա հայտարարությունը։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ դատապարտում է բռնությունը, բայց միաժամանակ աջակցում է իր խմբակցության գործողություններին՝ նույնիսկ աթոռով հարվածելը համարելով համաչափ և ճիշտ արձագանք։

Այս հայտարարության մեջ ուշագրավ է այն, որ Նիկոլը ոչ միայն չփորձեց զսպել սեփական թիմակիցներին, չվերահաստատեց խորհրդարանական վարքականոնի ու քաղաքական պատասխանատվության պահանջները, այլև հրապարակայնորեն արդարացրեց նրանց գործողությունները։

Ստացվում է՝ իշխանության ղեկավարի պաշոնը զբաղեցնողի համար տվյալ իրավիճակում առաջնային դարձավ սեփական ֆրակցիայի ներսում միասնականության և անպարտելիության զգացողության պահպանումը։ Իսկ երբ այդ նպատակով արդարացվում են նույնիսկ խորհրդարանի դահլիճում տեղի ունեցած բռնության դրսևորումները, քաղաքական պատասխանատվության հարցն արդեն վերաբերում է ոչ միայն առանձին պատգամավորներին, այլև ամբողջ իշխանական համակարգին։

Փաշինյանի այս արձագանքը ցույց տվեց, որ նա պատրաստ է անձամբ ստանձնել իր թիմի գործողությունների քաղաքական պատասխանատվությունը։

Հ.Գ. Քանի գնում՝ սրանց քայլերն ավելի վառ են ասոցացվում Օուրելի հայտնի պատմվածքի կլասիկ մտքերի հետ, ավելին, գնալով այն ԱԺ մեծամասնության համար ոչ թե զուտ գեղարվեստական գրականություն է դիտարկվում, այլ՝ սեփական քաղաքական վարքականոն:

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 1781

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.