Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Փաշինյանը լայն առումով բացեց իր խաղաքարտերը

Փաշինյանը լայն առումով բացեց իր խաղաքարտերը

Փաշինյանը լայն առումով բացեց իր խաղաքարտերը
02.11.2026 | 14:04

Ընդդիմությունը կա՛մ խորհրդարանում կապահովի Ադրբեջանի պարտադրած սահմանադրության նախագծի անցնակցումը դեպի հանրաքվեի փուլ, կա՛մ Փաշինյանը կսկսի իր ավանդական՝ մասսաներ գեներացնելու և ընդդիմությանը կապիտուլյացիայի ենթարկելու մարտավարությունը։

Սա 2018 թվականի մայիսից հետո կիրառվեց արտահերթ ընտրությունների գնալու համար՝ ՀՀ ԱԺ-ն շրջափակելով, ապա դատական համակարգը տոտալ վերահսկողության նպատակով սկսվեց դատարանները շրջափակելու օպերացիան, իսկ արդեն 2020-ից հետո՝ իշխանությունը պահելու համար։

Իհարկե, եթե ընդդիմության ներսում հնարավոր է եղել ապահովել միակամություն, ապա առնվազն այս մասով ընդդիմությունը, մասնավորապես «Ուժեղ Հայաստանը», իր գլխավոր գործիքները փողոց գեներացնելու հանձնեց հունիսի 7-ից հետո։ Ուստի, եթե խորհրդարանական ընդդիմությունը ընտրել է ԱԺ-ում չկապիտուլացվելու ճանապարհը, ապա առնվազն փողոցային գործողություններին կամ Փաշինյանի պատկերացրած «հանրային ճնշման» օպերացիային հակադրելու ռազմավարություն պետք է ունենա, իսկ եթե չունի, կարծում եմ, ժամանակն է հրաժարվել քաղաքականությամբ զբաղվելուց։

Փաշինյանը ԱԺ-ում իր համար ապահովեց մի կարևոր բան՝ «օրակարգի առևանգման» հիմքեր, և փոխարենը հանրային ճնշմամբ ընդդիմությունը սպառնար, դա անում է իշխանությունը։

Այստեղ արձանագրելու մի ցավալի բան կա․ «Հայաստանում քաղաքականությամբ ապրում ու զբաղվում է միայն մեկ մարդ», և այդ մեկը ընդդիմությունը չէ։

Իսկ վերջում․ «Ալիևյան Սահմանադրություն» անունը ստացած նախագիծը բովանդակային քննարկման ենթակա չէ (գոնե՝ ինձ համար), քանի դեռ այն կրում է ալիևյան կնիքը՝ Անկախության Հռչակագրի բացակայությունը։ Նախագիծը բովանդակային քննարկման արժանի է միայն այն դեպքում, եթե այնտեղ չլինի ալիևյան կնիք, և այն լինի բացառապես ներքին «հանրային դաշինքի» արդյունք, ո՛չ արտաքին պարտադրման հետևանք։

Արա Լ. Պողոսյան

Դիտվել է՝ 1793

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.