Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » «Որտեղից եկավ վտանգը, այնտեղ էլ հարվածում ենք»

«Որտեղից եկավ վտանգը, այնտեղ էլ հարվածում ենք»

«Որտեղից եկավ վտանգը, այնտեղ էլ հարվածում ենք»
02.11.2026 | 16:01

Իրանի բանակը բերվել է բարձր մարտական պատրաստվածություն, Իրանի առաջնորդը հրամայել է «արդյունավետորեն արձագանքել ցանկացած սպառնալիքի, իսկ արձագանքը չպետք է ունենա աշխարհագրական սահմանափակում»։

Հիմա թարգմանենք այս մեկ նախադասությունը ռազմական և դիվանագիտական լեզվից։

Իրանի բանակին հրամայված է գործել առանց սահմանափակումների: Գաղտնիք չէ, որ ստորգետնյա ռազմական ռեսուրսը գործում է մի քանի օրվա հրահանգավորումներով, այսինքն, մի քանի օրվա հարվածների թիրախները հանձնում են ստորգետնյա ռազմական ռեսուրսին և այլևս չեն խառնվում նրա գործերին։ Այնուհետև ասվում է՝ առանց աշխարհագրական սահմանափակումների։ Սրանով էլ ասվում է՝ որտեղից եկավ վտանգը, այդտեղ էլ հարվածում ենք, կապ չունի, թե այս ողջ ընթացքում ում հետ ինչ ենք պայմանավորվել, ով ինչ է հավաստիացրել։ Այստեղ առաջին վտանգավոր գոտում նաև հայտնվում են Ադրբեջանը, Իրաքյան Քրդստանը, նաև Թուրքիայի ԱՄՆ ռազմաբազաները:

Կարեն Հովհաննիսյան

Դիտվել է՝ 5729

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.