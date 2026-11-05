«Որտեղից եկավ վտանգը, այնտեղ էլ հարվածում ենք»

Իրանի բանակը բերվել է բարձր մարտական պատրաստվածություն, Իրանի առաջնորդը հրամայել է «արդյունավետորեն արձագանքել ցանկացած սպառնալիքի, իսկ արձագանքը չպետք է ունենա աշխարհագրական սահմանափակում»։
Հիմա թարգմանենք այս մեկ նախադասությունը ռազմական և դիվանագիտական լեզվից։
Իրանի բանակին հրամայված է գործել առանց սահմանափակումների: Գաղտնիք չէ, որ ստորգետնյա ռազմական ռեսուրսը գործում է մի քանի օրվա հրահանգավորումներով, այսինքն, մի քանի օրվա հարվածների թիրախները հանձնում են ստորգետնյա ռազմական ռեսուրսին և այլևս չեն խառնվում նրա գործերին։ Այնուհետև ասվում է՝ առանց աշխարհագրական սահմանափակումների։ Սրանով էլ ասվում է՝ որտեղից եկավ վտանգը, այդտեղ էլ հարվածում ենք, կապ չունի, թե այս ողջ ընթացքում ում հետ ինչ ենք պայմանավորվել, ով ինչ է հավաստիացրել։ Այստեղ առաջին վտանգավոր գոտում նաև հայտնվում են Ադրբեջանը, Իրաքյան Քրդստանը, նաև Թուրքիայի ԱՄՆ ռազմաբազաները:
Կարեն Հովհաննիսյան