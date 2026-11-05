Նոյեմբերի 3
Անսահման կարողություն. այսպիսի՛ն է Իմ ունեցածը։
Ինչպիսի՜ անսահման հարստություն և խցանված ու խեղճ ինչպիսի՜ առվակներ՝ Իմ առատահոս հարստությունն իրենց մեջ առնելու համար։ Դուք ե՞րբ պիտի կարողանաք զգալ, որ չափ ու սահման չկա Իմ զորությանը։
Բայց մարդիկ խնդրում են այնքան չնչին ու այնքան աննշան բաներ, որ դրանով ամենից առաջ Ինձ են վշտացնում։
Դուք դեռևս չե՞ք հասկացել, թե որքան սխալ է ձեր մոտեցումը Իմ հանդեպ։
Ես կամենում եմ ձեզ շատ արժեքավոր ու թանկագին նվերներ տալ, բայց եթե դուք բավարարվում եք անարժեքով՝ ընտրելով խեղճ, թերի ու չնչին բաներ, մի՞թե սա արհամարհանք չէ Ամենաառատ Տվողի նկատմամբ։
«Ուզեցե՛ք, ինչ որ կամենում եք, և կտրվի ձեզ»։
Թե ինչպես կկարողանամ կատարել Իմ խոստումը, այդ Իմ գործն է։
Տեսե՛ք, որ մեծ հավատի անհրաժեշտություն կա. մեծամեծ բանե՛ր ակնկալեք, և մեծ բաներ պիտի ստանաք։