Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Թուրքիան՝ խաղաղության միջնո՞րդ, թե՞ տարածաշրջանային ազդեցության նոր կենտրոն

Թուրքիան՝ խաղաղության միջնո՞րդ, թե՞ տարածաշրջանային ազդեցության նոր կենտրոն

Թուրքիան՝ խաղաղության միջնո՞րդ, թե՞ տարածաշրջանային ազդեցության նոր կենտրոն
03.11.2026 | 10:47

Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հնարավոր բանակցությունների համատեքստում Թուրքիայի միջնորդական դերակատարությունը կրկին հայտնվում է միջազգային քաղաքականության ուշադրության կենտրոնում։
Անկարան ձգտում է ամրապնդել իր դիրքերը՝ ներկայանալով որպես երկիր, որը կարող է երկխոսության հարթակ տրամադրել հակամարտող կողմերին։ Թուրքիայի համար սա պարզապես խաղաղության գործընթացին մասնակցելու հնարավորություն չէ, այլև աշխարհաքաղաքական ազդեցությունն ընդլայնելու ռազմավարություն։
Թուրքիան փորձում է միաժամանակ պահպանել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, խորացնել համագործակցությունն Արևմուտքի հետ և ամրապնդել իր դիրքերը Սևծովյան տարածաշրջանում։ Այս հավասարակշռությունը նրան հնարավորություն է տալիս հանդես գալ որպես միջնորդ, սակայն այդ դերակատարության հետևում կան նաև հստակ ազգային շահեր։ Անկարայի համար յուրաքանչյուր հաջող միջնորդություն դիվանագիտական կապիտալ է, իսկ տարածաշրջանային բանակցություններին մասնակցությունը՝ միջազգային քաղաքականության մեջ իր կշիռը մեծացնելու գործիք։
Հայաստանի համար այս զարգացումները ևս անչափ կարևոր են։ Թուրքիայի ազդեցության աճը Սևծովյան և Հարավային Կովկասի տարածաշրջաններում պահանջում է սթափ գնահատական և հետևողական արտաքին քաղաքականություն։
Այսօր աշխարհաքաղաքական պայքարում հաղթում են ոչ միայն նրանք, ովքեր ունեն ռազմական կամ տնտեսական հզորություն, այլև նրանք, ովքեր կարողանում են իրենց դարձնել անփոխարինելի բանակցային հարթակ։ Եվ հենց այդ կարգավիճակին էլ ձգտում է Թուրքիան։

Վահան ԲԱԲԱՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1162

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.