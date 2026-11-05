Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Թաքեր Կառլսոնի սենսացիոն բացահայտումը. ԱՄՆ-ը քննարկում է Իրանին միջուկային հարված հասցնելու սցենարը

Թաքեր Կառլսոնի սենսացիոն բացահայտումը. ԱՄՆ-ը քննարկում է Իրանին միջուկային հարված հասցնելու սցենարը

Թաքեր Կառլսոնի սենսացիոն բացահայտումը. ԱՄՆ-ը քննարկում է Իրանին միջուկային հարված հասցնելու սցենարը
03.11.2026 | 11:13

Ամերիկյան լրագրող Թաքեր Կառլսոնի՝ 2026 թվականի նոյեմբերի 2-ին հնչեցրած աղմկահարույց հայտարարությունը Իրանին հասցվելիք ԱՄՆ հնարավոր մարտավարական միջուկային հարվածի մասին, քննարկումների հզոր ալիք է բարձրացրել համաշխարհային փորձագիտական և դիվանագիտական հանրության շրջանում:
Հղում անելով տեղեկացված աղբյուրներին՝ Կառլսոնը պնդում է, որ Դոնալդ Թրամփի գլխավորած Սպիտակ տունը գտնվում է Իսրայելի կողմից գործադրվող աննախադեպ ճնշման ներքո: Խոսքը վերաբերում է իրանական միջուկային ենթակառուցվածքների ոչնչացման արմատական սցենարին: Չնայած Պենտագոնի, Սպիտակ տան կամ Երուսաղեմի կողմից պաշտոնական հաստատումների բացակայությանը՝ հնչեցված թեզերը վերլուծաբաններին ստիպում են վերագնահատել ներկայիս աշխարհաքաղաքական ռիսկերը:
ըստ Կառլսոնի հրապարակած տվյալների՝ հասունացող ճգնաժամի հանգուցային կետերը կենտրոնացած են կոնկրետ օբյեկտի շուրջ: Իսրայելական հետախուզությունը հայտարարում է, որ Թեհրանը վերսկսել է ուրանի հարստացումը Փիկաքս լեռան (Քուհ-ե Քոլանգ Գազ Լա) տակ գտնվող խորը թունելներում, որը գտնվում է Կենտրոնական Իրանում՝ Նաթանզից ոչ հեռու:
Լրագրողն ընդգծում է, որ ԱՄՆ-ի զինանոցում եղած կոնվենցիոնալ (սովորական) սպառազինությունը, ներառյալ ամենահզոր բետոնախորտակ ռումբերը, տեխնոլոգիապես ի վիճակի չէ ծակել շուրջ 90 մետր հաստությամբ գրանիտե ժայռապարը: Կոշտ միջոցների կողմնակիցների տրամաբանությամբ՝ բունկերների երաշխավորված ոչնչացման միակ այլընտրանքը մնում է մարտավարական միջուկային զենքի կիրառումը:
Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն բառացիորեն ամեն օր կապի մեջ է Դոնալդ Թրամփի հետ՝ պահանջելով վճռական գործողություններ այս էկզիստենցիալ սպառնալիքը չեզոքացնելու համար: Միևնույն ժամանակ, հենց ԱՄՆ վարչակազմի ներսում լուրջ պառակտում է նկատվում:
ԿՀՎ ղեկավար Ջոն Ռեթքլիֆը, պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն և պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը կողմ են հարված հասցնելուն, մինչդեռ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը և հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը պնդում են դիվանագիտական ուղու պահպանման վրա՝ վախենալով անվերահսկելի հետևանքներից:
Այս ինսայդերական տեղեկատվության ամենատագնապալի ասպեկտը միջազգային արձագանքի հիշատակումն է, որն ունակ է լոկալ հակամարտությունը վերածել Երրորդ համաշխարհային պատերազմի:
Կառլսոնի տվյալներով՝ Մոսկվան ոչ պաշտոնապես տեղեկացրել է առնվազն երկու օտարերկրյա կառավարությունների, որ ամերիկացիների կողմից ավելի քան 80 տարվա ընթացքում միջուկային զենքի մարտական կիրառման առաջին իսկ փաստն ավտոմատ կերպով «կարձակի Ռուսաստանի ձեռքերը»՝ Ուկրաինայի դեմ մարտավարական միջուկային զենքի հայելային օգտագործման համար:
Ավելին, Կառլսոնը նշել է, որ տարեսկզբից ԱՄՆ վարչակազմը գաղտնի կերպով վերանայել է իր միջուկային դոկտրինը՝ պարզեցնելով մարտավարական լիցքերի կանխարգելիչ (պրեվենտիվ) օգտագործումը։ Սա զգալիորեն նվազեցնում է զանգվածային ոչնչացման զենքի կիրառման շեմը և վտանգավոր նախադեպ է ստեղծում այլ միջուկային տերությունների, այդ թվում՝ Հնդկաստանի, Պակիստանի և ԿԺԴՀ-ի համար:
Ճգնաժամի զարգացման հեռանկարները
Փորձագետները դիտարկում են իրադարձությունների զարգացման մի քանի տարբերակ։ Ուղղակի միջուկային բախման ծայրահեղ վտանգի պայմաններում Վաշինգտոնը կարող է հրաժարվել ուղղակի հարձակումից և Իսրայելին փոխանցել լրացուցիչ կոնվենցիոնալ սպառազինություն ու հետախուզական տվյալներ, որպեսզի Երուսաղեմը գործի ինքնուրույն։ Մյուս կողմից, Թրամփը կարող է օգտագործել Կառլսոնի հնչեցրած սպառնալիքը որպես «գերճնշման» լծակ, որպեսզի Կատարի նման միջնորդների միջոցով Թեհրանին ստիպի կնքել նոր, շատ ավելի խիստ միջուկային համաձայնագիր:
Թաքեր Կառլսոնի հայտարարությունը, ամենայն հավանականությամբ, ծառայում է որպես վերահսկելի տեղեկատվական արտահոսքի (լցոնման) գործիք, որը կոչված է ինչպես շոշափելու համաշխարհային մայրաքաղաքների արձագանքը, այնպես էլ հոգեբանական ճնշում գործադրելու Իրանի վրա։ Այնուամենայնիվ, Փիկաքս լեռան շուրջ միջուկային տարբերակի քննարկման բուն փաստը ցույց է տալիս, որ մերձավորարևելյան հանգույցը ձգվել է մինչև վերջին սահմանը, իսկ գլոբալ անվտանգության մեխանիզմները գտնվում են ճգնաժամային վիճակում:

Դաուրեն ՄՈՒՍԱ

Հրապարակախոս

Ղազախստան
Դիտվել է՝ 1406

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.