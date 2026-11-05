Ամերիկյան լրագրող Թաքեր Կառլսոնի՝ 2026 թվականի նոյեմբերի 2-ին հնչեցրած աղմկահարույց հայտարարությունը Իրանին հասցվելիք ԱՄՆ հնարավոր մարտավարական միջուկային հարվածի մասին, քննարկումների հզոր ալիք է բարձրացրել համաշխարհային փորձագիտական և դիվանագիտական հանրության շրջանում:
Հղում անելով տեղեկացված աղբյուրներին՝ Կառլսոնը պնդում է, որ Դոնալդ Թրամփի գլխավորած Սպիտակ տունը գտնվում է Իսրայելի կողմից գործադրվող աննախադեպ ճնշման ներքո: Խոսքը վերաբերում է իրանական միջուկային ենթակառուցվածքների ոչնչացման արմատական սցենարին: Չնայած Պենտագոնի, Սպիտակ տան կամ Երուսաղեմի կողմից պաշտոնական հաստատումների բացակայությանը՝ հնչեցված թեզերը վերլուծաբաններին ստիպում են վերագնահատել ներկայիս աշխարհաքաղաքական ռիսկերը:
ըստ Կառլսոնի հրապարակած տվյալների՝ հասունացող ճգնաժամի հանգուցային կետերը կենտրոնացած են կոնկրետ օբյեկտի շուրջ: Իսրայելական հետախուզությունը հայտարարում է, որ Թեհրանը վերսկսել է ուրանի հարստացումը Փիկաքս լեռան (Քուհ-ե Քոլանգ Գազ Լա) տակ գտնվող խորը թունելներում, որը գտնվում է Կենտրոնական Իրանում՝ Նաթանզից ոչ հեռու:
Լրագրողն ընդգծում է, որ ԱՄՆ-ի զինանոցում եղած կոնվենցիոնալ (սովորական) սպառազինությունը, ներառյալ ամենահզոր բետոնախորտակ ռումբերը, տեխնոլոգիապես ի վիճակի չէ ծակել շուրջ 90 մետր հաստությամբ գրանիտե ժայռապարը: Կոշտ միջոցների կողմնակիցների տրամաբանությամբ՝ բունկերների երաշխավորված ոչնչացման միակ այլընտրանքը մնում է մարտավարական միջուկային զենքի կիրառումը:
Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն բառացիորեն ամեն օր կապի մեջ է Դոնալդ Թրամփի հետ՝ պահանջելով վճռական գործողություններ այս էկզիստենցիալ սպառնալիքը չեզոքացնելու համար: Միևնույն ժամանակ, հենց ԱՄՆ վարչակազմի ներսում լուրջ պառակտում է նկատվում:
ԿՀՎ ղեկավար Ջոն Ռեթքլիֆը, պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն և պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը կողմ են հարված հասցնելուն, մինչդեռ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը և հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը պնդում են դիվանագիտական ուղու պահպանման վրա՝ վախենալով անվերահսկելի հետևանքներից:
Այս ինսայդերական տեղեկատվության ամենատագնապալի ասպեկտը միջազգային արձագանքի հիշատակումն է, որն ունակ է լոկալ հակամարտությունը վերածել Երրորդ համաշխարհային պատերազմի:
Կառլսոնի տվյալներով՝ Մոսկվան ոչ պաշտոնապես տեղեկացրել է առնվազն երկու օտարերկրյա կառավարությունների, որ ամերիկացիների կողմից ավելի քան 80 տարվա ընթացքում միջուկային զենքի մարտական կիրառման առաջին իսկ փաստն ավտոմատ կերպով «կարձակի Ռուսաստանի ձեռքերը»՝ Ուկրաինայի դեմ մարտավարական միջուկային զենքի հայելային օգտագործման համար:
Ավելին, Կառլսոնը նշել է, որ տարեսկզբից ԱՄՆ վարչակազմը գաղտնի կերպով վերանայել է իր միջուկային դոկտրինը՝ պարզեցնելով մարտավարական լիցքերի կանխարգելիչ (պրեվենտիվ) օգտագործումը։ Սա զգալիորեն նվազեցնում է զանգվածային ոչնչացման զենքի կիրառման շեմը և վտանգավոր նախադեպ է ստեղծում այլ միջուկային տերությունների, այդ թվում՝ Հնդկաստանի, Պակիստանի և ԿԺԴՀ-ի համար:
Ճգնաժամի զարգացման հեռանկարները
Փորձագետները դիտարկում են իրադարձությունների զարգացման մի քանի տարբերակ։ Ուղղակի միջուկային բախման ծայրահեղ վտանգի պայմաններում Վաշինգտոնը կարող է հրաժարվել ուղղակի հարձակումից և Իսրայելին փոխանցել լրացուցիչ կոնվենցիոնալ սպառազինություն ու հետախուզական տվյալներ, որպեսզի Երուսաղեմը գործի ինքնուրույն։ Մյուս կողմից, Թրամփը կարող է օգտագործել Կառլսոնի հնչեցրած սպառնալիքը որպես «գերճնշման» լծակ, որպեսզի Կատարի նման միջնորդների միջոցով Թեհրանին ստիպի կնքել նոր, շատ ավելի խիստ միջուկային համաձայնագիր:
Թաքեր Կառլսոնի հայտարարությունը, ամենայն հավանականությամբ, ծառայում է որպես վերահսկելի տեղեկատվական արտահոսքի (լցոնման) գործիք, որը կոչված է ինչպես շոշափելու համաշխարհային մայրաքաղաքների արձագանքը, այնպես էլ հոգեբանական ճնշում գործադրելու Իրանի վրա։ Այնուամենայնիվ, Փիկաքս լեռան շուրջ միջուկային տարբերակի քննարկման բուն փաստը ցույց է տալիս, որ մերձավորարևելյան հանգույցը ձգվել է մինչև վերջին սահմանը, իսկ գլոբալ անվտանգության մեխանիզմները գտնվում են ճգնաժամային վիճակում:
Դաուրեն ՄՈՒՍԱ
Հրապարակախոս
Ղազախստան