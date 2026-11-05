Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Իրանը փոխում է հնարավոր պատերազմի կանոնները. Խամենեին տագնապալի հրաման է տվել բանակին

Իրանը փոխում է հնարավոր պատերազմի կանոնները. Խամենեին տագնապալի հրաման է տվել բանակին

Իրանը փոխում է հնարավոր պատերազմի կանոնները. Խամենեին տագնապալի հրաման է տվել բանակին
03.11.2026 | 11:21

Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին հոկտեմբերի 31-ին հանդիպել է բարձրագույն ռազմական հրամանատարության հետ և պահանջել առավելագույն մարտական պատրաստվածություն։
Նա հայտարարել է, որ Թեհրանը պետք է անհապաղ և վճռականորեն արձագանքի ցանկացած սպառնալիքի՝ առանց աշխարհագրական սահմանափակումների։
Խամենեին զգուշացրել է, որ հետագա հարվածների դեպքում Իրանն ինքը կորոշի, թե երբ և ինչ պայմաններում կավարտվի հակամարտությունը։
Առանձնահատուկ կարգադրությամբ նա հրամայել է թարմացնել հավանական թիրախների ցանկը։ Այն պետք է ներառի ոչ միայն ռազմական օբյեկտներ, այլև ԱՄՆ-ի և Իսրայելի այլ նյութական ու ոչ նյութական ակտիվներ։
Իրանի առաջնորդը նաև պահանջել է հետախուզության ակտիվացում, ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրում և ռազմական մարտավարության կատարելագործում։
Ռազմական հրամանատարները նրան զեկուցել են Հորմուզի նեղուցում զորքերի պատրաստվածության և սպառազինության արտադրության զգալի աճի մասին։
Հայտարարությունը հնչել է ամերիկյան և իսրայելական հետագա հարվածների հավանականության ու դրանց վերաբերյալ մտավախությունների ֆոնին։

Դաուրեն ՄՈՒՍԱ

Հրապարակախոս

Ղազախստան

Ռուսերենից թարգմանեց Սերգեյ ԱԲԱԶՅԱՆԸ

Հ․Գ․
Իսկ դու հանգիստ խա՛շդ կեր, Նիկո՛լ։ Ադրբեջանը մեր խաղաղության երաշխավորն է, չէ՞․․․
Դիտվել է՝ 1239

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.