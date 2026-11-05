Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Սպենդիարյան-155․ իրավաբանությունից դեպի օպերայի հանճար

Սպենդիարյան-155․ իրավաբանությունից դեպի օպերայի հանճար

Սպենդիարյան-155․ իրավաբանությունից դեպի օպերայի հանճար
03.11.2026 | 11:33

Փոքրիկ Ալեքսանդրն իր առաջին ստեղծագործությունը հորինել է ընդամենը 7 տարեկանում՝ հորն անակնկալ մատուցելու համար։ Նա ինքնուրույն է սովորել դաշնամուր և ջութակ նվագել, իսկ նրա տաղանդով հիացած մեծանուն հայ մեկենաս Ալեքսանդր Մանթաշյանը պատանուն թանկարժեք ջութակ է նվիրել։
Թեև Սպենդիարյանն ավարտել է Մոսկվայի համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը, երաժշտության հանդեպ սերը հաղթել է։ Երբ նա իր գործերը ներկայացրեց Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովին, վերջինս ասաց, որ նա այլևս սովորելու բան չունի, պետք է միայն ստեղծագործել։
1916 թվականին Թիֆլիսում կայացավ նրա բախտորոշ հանդիպումը Հովհաննես Թումանյանի հետ։
Ուկրաինայում ու Ղրիմում ծնված և մեծացած Սպենդիարյանը, թեև խորապես զգում էր իր հայկական արմատները, գրեթե չէր տիրապետում հայերենին, իսկ Թումանյանը մարմնավորում էր հայկական հոգին ու կենցաղը։ Լեզվական պատնեշը, սակայն, չխանգարեց. նրանք առաջին իսկ վայրկյանից հասկացան իրար, որովհետև խոսում էին արվեստի տիեզերական լեզվով։
Սպենդիարյանը փնտրում էր սյուժե՝ մեծ կտավի հայկական օպերա ստեղծելու համար, և Թումանյանն անմիջապես առաջարկեց իր «Թմկաբերդի առումը» պոեմը։ Այդ օրն էլ ծնվեց ապագա գլուխգործոցի՝ «Ալմաստ» օպերայի գաղափարը։
Այսօր նրա անունն է կրում Երևանի օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը, և հենց այսօր՝ կոմպոզիտորի ծննդյան 155-ամյակի օրը, այնտեղ հանդիսավորությամբ բացվում է Փոքր համերգասրահը։
Նրա «Երևանյան էտյուդները» և «Ալմաստ»-ը մինչև օրս հնչում են որպես հայկական հոգու անկրկնելի ձայն՝ ծնված Ղրիմում, կրթված Մոսկվայում, բայց սրտով միշտ Հայաստանում։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ
Դիտվել է՝ 3315

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.