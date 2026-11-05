Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Հռչակագրի դեմ պայքարողը պայքարում է հայկական պետականության դեմ

Հռչակագրի դեմ պայքարողը պայքարում է հայկական պետականության դեմ

Հռչակագրի դեմ պայքարողը պայքարում է հայկական պետականության դեմ
03.11.2026 | 13:32


Պետությունը չի սկսվում զիջումով․ պետությունը սկսվում է սեփական իրավունքը ճանաչելով:
Թշնամին չի պահանջում միայն տեքստի փոփոխություն այլ պահանջում է մեր պետականության չեղարկումը: Եվ այսօրվա պրոադրբեջանական իշխանությունները մեզ համոզում են, որ անցյալը վտանգավոր է, և այդ խոսույթը օգտագործում են, որպեսզի մեր ապագան դարձնեն ուրիշի սեփականությունը։
Պատմության մեջ չի եղել որևէ դեպք, երբ զիջումը խաղաղություն բերի ու այն էլ՝ երկարատև և կայուն: Զիջումը միայն մեծացնում է ճնշողի ախորժակը։
Եթե այսօր Հայ ժողովուրդը զիջի իր պետության հիմքը, ապա վաղն ի՞նչ երաշխիք պետք է ունենա, որ չեն պահանջելու յուրաքանչյուրիս տան բանալիները:
Հռչակագրի դեմ պայքարողը պայքարում է ոչ թե տեքստի, այլ հենց հայկական պետականության կամքի դեմ։
Լռել այսօր՝ նշանակում է դառնալ սեփական պետության լուծարման համահեղինակ։
Միասնականություն և պայքար:
#ՈՉ ալիևի պահանջով Սահմանադրության փոփոխությանը:

Հայկ Մովսիսյան
Դիտվել է՝ 1322

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.