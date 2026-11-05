Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Ալիևը՝ «Իրական Հայաստանի» մասին

Ալիևը՝ «Իրական Հայաստանի» մասին

Ալիևը՝ «Իրական Հայաստանի» մասին
03.11.2026 | 20:10

Քչերը գիտեն, որ «Իրական Հայաստանի» և այն պատմական Հայաստանին հակադրելու մասին գրեթե զուգահեռ, եթե ոչ առաջին անգամ, խոսել է հենց Իլհամ Ալիևը՝ 2024-ի ապրիլին։

Ուստի ես տեղադրում եմ նրա ուղիղ խոսքն ամբողջությամբ:

«Նույն կերպ, կարծում եմ, որ պետք է փոխվի նաև նրանց ազգային խորհրդանիշը՝ Աղրըդաղ լեռը։ Հայաստանում բազմաթիվ լեռներ կան․ եթե ցանկանան, կարող են մեկ ուրիշն ընտրել։ Սակայն, որքան ինձ հայտնի է, այս հարցի շուրջ, ինչպեսև բազմաթիվ այլ հարցերում, Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև առկա է համակարգված համագործակցություն, քանի որ, կարծում եմ, համաշխարհային մասշտաբով մեր երկրներն ամենամտերիմ հարաբերություններ ունեցող երկու պետություններն են։ [...]

Ի՞նչ ենք մենք լսում Իրևանի պաշտոնյաներից [sic]։ Այո՛, մենք ի գիտություն ենք ընդունում դա։ Իրական Հայաստանի և առասպելական Հայաստանի միջև պետք է տարբերություն դրվի։ Նրանք այն պատմական են անվանում, իսկ ես՝ առասպելական, որովհետև պատմությունը չպետք է ենթարկվի շահարկումների։ Այսպիսով, նրանք պատմության վերաբերյալ առասպելներ են հյուսել։ Իրենց պատմության մեջ ներառել են պատմական այնպիսի անհատների, որոնք երբեք հայկական էթնիկ ծագում չեն ունեցել։ Սա պատմական կեղծարարություն է։ Եվ ինչ-որ պահի նրանք սկսեցին հավատալ այդ բոլոր առասպելներին։ Դա էր ողբերգությունը։ Չէ՞ որ նրանք իրենք էին ստեղծել այդ առասպելաբանությունը, ցանկանում էին, որ ամբողջ աշխարհը հավատա դրան, և ի վերջո իրենք էլ սկսեցին հավատալ սեփական հորինվածքներին։ Իսկ երբ նրանք հայտարարում են, թե հայ երիտասարդ սերունդը գրավելու է Թուրքիայի տարածքները, դա արդեն լուրջ հոգեբանական հիվանդության հետևանքով առաջացած այլասերման դրսևորում է [...]»։

Իլհամ Ալիև

2024 թ. ապրիլ

Էդուարդ Աբրահամյան

Դիտվել է՝ 1338

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.