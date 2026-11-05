Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » «Ալմաստ». օպերա, որը ծնվեց Թումանյանի մեկ պոեմից

«Ալմաստ». օպերա, որը ծնվեց Թումանյանի մեկ պոեմից

«Ալմաստ». օպերա, որը ծնվեց Թումանյանի մեկ պոեմից
04.11.2026 | 11:53

Սպենդիարյանի «Ալմաստ»-ը նրա միակ օպերան է, բայց դարձավ հայ արվեստի ամենացավոտ ու ամենահզոր գլուխգործոցներից մեկը։
Ալմաստ նշանակում է ադամանդ՝ մաքուր ու թանկարժեք։ Բայց այս պատմության հերոսուհին իր անվան պես լուսավոր չմնաց։
Ամեն ինչ սկսվեց 1902-ից, երբ Թումանյանի գրիչը ծնեց «Թմկաբերդի առումը»։ Հենց այդ պոեմի հիման վրա Սոֆյա Պարնոկը հյուսեց լիբրետոն։
Գործողությունը տանում է XVIII դարի սկիզբ։ Շահ Նադիրը ամիսներով չի կարողանում ծնկի բերել հպարտ Թմկաբերդը։ Իշխան Թաթուլն ու նրա զինակիցները արյան գնով պաշտպանում են ամրոցի յուրաքանչյուր քարը։
Երբ ուժը չի հերիքում, թշնամին հարվածում է ամենանուրբ տեղին՝ Թաթուլի կնոջ՝ գեղեցկուհի Ալմաստի սրտին։ Նրան խոստանում են ոսկե սարեր ու թագուհու գահ։
Ալմաստի ներսում սկսվում է դժոխային պատերազմ՝ սեր ու հավատարմություն մի կողմից, իշխանության գայթակղություն՝ մյուս կողմից։ Եվ նա ընտրում է խավարը։
Այն գիշերը, երբ հոգնած պաշտպանները քնած էին, Ալմաստը վառվող ջահով նշան է տալիս թշնամուն։ Դարպասները բացվում են։ Թաթուլը զոհվում է՝ այդպես էլ չիմանալով, որ թիկունքին հարվածել է ամենասիրելի էակը։
Բայց երազած փառքը չի գալիս։ Այն վերածվում է մղձավանջի։ Շահը արհամարհանքով է նայում նրան. ով մեկ անգամ դավաճանել է, նորից կդավաճանի։
Արյան ու մոխրի միջից հառնում է ժողովրդի ցասումը. Ռուբենի գլխավորությամբ հայերը ապստամբում ու ազատագրում են բերդը։
Եվ այստեղ է այս պատմության ամենացավոտ ճշմարտությունը. ո՛չ Թումանյանին, ո՛չ էլ Սպենդիարյանին բախտ չվիճակվեց տեսնել բեմի վրա այն օպերան, որը դրեց հայ օպերայի հիմքը։
Երկուսն էլ գնացին՝ առանց լսելու իրենց «Ալմաստ»-ի լիարժեք հնչողությունը։
Այս պատմության միջով անցնելիս սիրտդ ճմլվում է մի մտքից.
Դավաճանությունը կարող է բացել ամրոցի դարպասները, բայց երբե՛ք չի բացում վստահության ու հարգանքի դուռը։ Դավաճանին ոչ ոք չի սիրում, անգամ նա, ով պատվիրել էր դավաճանությունը։ Նրան օգտագործում են ու դեն նետում։
Երեկ՝ Թմկաբերդում, այսօր՝ մեր կողքին, վաղը՝ ամենուր։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ

Նկարում՝ ահա այդ տպավորիչ պահն է՝ Ալմաստը Թմկաբերդի պարսպին, ձեռքին վառվող ջահը։
Դիտվել է՝ 809

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.