Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Վաշինգտոնի լոկալ խավարը. տեխնիկական վթա՞ր, թե՞ գլոբալ փորձարկումների սկիզբ

Վաշինգտոնի լոկալ խավարը. տեխնիկական վթա՞ր, թե՞ գլոբալ փորձարկումների սկիզբ

Վաշինգտոնի լոկալ խավարը. տեխնիկական վթա՞ր, թե՞ գլոբալ փորձարկումների սկիզբ
04.11.2026 | 12:00

Իրանական լրատվամիջոցները հայտնում են Վաշինգտոնի՝ խավարի մեջ հայտնվելու մասին։ Ամերիկյան մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող էլեկտրական ենթակայանում վթար է տեղի ունեցել։ Կոյուղու դիտահորերի կափարիչներից ծուխ է նկատվել, որից հետո լուսացույցները դադարել են աշխատել։
Էլեկտրաէներգիայի անջատումն ազդել է ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի, Համաշխարհային բանկի և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) վրա։ Մոտ 1176 սպառող մնացել է առանց էլեկտրականության։ Էլեկտրամատակարարման վերականգնման սկզբնական ժամկետները հստակ չէին, քանի որ մասնագետները շարունակում էին գնահատել իրավիճակը։
Պաշտոնական տվյալներով՝ միջադեպը պայմանավորված է ենթակայանում տեղի ունեցած անսարքությամբ, սակայն դրա բուն պատճառը դեռևս պարզված չէ։ Որևէ այլ պաշտոնական հայտարարություն չի եղել։ Եվ այս ամենը տեղի է ունենում աշխարհի ամենահզոր պետության մայրաքաղաքում։
Ինչ-որ բան հուշում է, որ սա դեռ սկիզբն է. այս «փորձարկումներից» հետո բազմաթիվ երկրներ են հայտնվելու խավարի մեջ։ Էլեկտրաէներգիայի անջատումներ են լինելու մոլորակի գրեթե ողջ տարածքում։

Դավիթ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 729

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.