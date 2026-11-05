Ո՞վ է մեղավոր, որ ՔՊ-ականները սկսել են գիրք կարդալ
04.11.2026 | 12:07
Ստեֆան Ցվայգն ավստրիացի գրող է:
«Ստեֆանո Ռիչի»-ն (Stefano Ricci) տղամարդու հագուստի և աքսեսուարների իտալական բրենդ է:
ՔՊ–ական պատգամավոր Գրիգորյան Նարեկը գիրք է կարդում, որը գրել է ՍՏԵՖԱՆՈ ՑվայՆգը:
Դա նշանակում է, որ եկել է իտալական բրենդն անվանափոխելու ժամանակը:
Ի նշան բողոքի` բրենդն այսուհետ կկրի «ՍՏԵՖԱՆ ՌիչՆի» անվանումը:
Մեծ հաշվով, այս իրավիճակում Գրիգորյան Նարեկը, Ստեֆան Ցվայգը, Ստեֆանո Ռիչին, առավել ևս` ՍՏԵՖԱՆՈ ՑվայՆգն ու ՍՏԵՖԱՆ ՌիչՆին մեղք չունեն:
Մեղավորները երեքն են` Լեոն Էմանուիլ Բլանկը (Leon Emanuel Blanck), Ռոբերտո Կավալին (Roberto Cavalli) և Սերժիո Տաչինին (Sergio Tacchini):
Մեկնաբանություններ