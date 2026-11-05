Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Ո՞վ է մեղավոր, որ ՔՊ-ականները սկսել են գիրք կարդալ

Ո՞վ է մեղավոր, որ ՔՊ-ականները սկսել են գիրք կարդալ

Ո՞վ է մեղավոր, որ ՔՊ-ականները սկսել են գիրք կարդալ
04.11.2026 | 12:07

Ստեֆան Ցվայգն ավստրիացի գրող է:
«Ստեֆանո Ռիչի»-ն (Stefano Ricci) տղամարդու հագուստի և աքսեսուարների իտալական բրենդ է:
ՔՊ–ական պատգամավոր Գրիգորյան Նարեկը գիրք է կարդում, որը գրել է ՍՏԵՖԱՆՈ ՑվայՆգը:
Դա նշանակում է, որ եկել է իտալական բրենդն անվանափոխելու ժամանակը:
Ի նշան բողոքի` բրենդն այսուհետ կկրի «ՍՏԵՖԱՆ ՌիչՆի» անվանումը:
Մեծ հաշվով, այս իրավիճակում Գրիգորյան Նարեկը, Ստեֆան Ցվայգը, Ստեֆանո Ռիչին, առավել ևս` ՍՏԵՖԱՆՈ ՑվայՆգն ու ՍՏԵՖԱՆ ՌիչՆին մեղք չունեն:
Մեղավորները երեքն են` Լեոն Էմանուիլ Բլանկը (Leon Emanuel Blanck), Ռոբերտո Կավալին (Roberto Cavalli) և Սերժիո Տաչինին (Sergio Tacchini):

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 820

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.