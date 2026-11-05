Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » «Հայաստանի հաղթանակի նախագիծը». ապագայից եկող էլիտաների հրամայականը

«Հայաստանի հաղթանակի նախագիծը». ապագայից եկող էլիտաների հրամայականը

«Հայաստանի հաղթանակի նախագիծը». ապագայից եկող էլիտաների հրամայականը
04.11.2026 | 12:22

Մենք պետք է ի վիճակի լինենք ստեղծելու «Հայաստանի հաղթանակի նախագիծ»։ Ընդ որում՝ Հայաստանի հաղթանակը չի՛ նշանակում պատերազմ. եթե երեկ պետությունների հաղթանակները հիմնականում պատերազմներով էին հնարավոր, ապա վաղը հաղթանակների գլխավոր մրցասպարեզը լինելու է բոլորովին այլ հարթություններում։ Հենց այդ հարթություններն են որոշելու տվյալ պետության տեղն ու դերն այս արևի տակ։
Իսկ արդյո՞ք օբյեկտիվ իրականության մեջ դա հնարավոր է։ Արդյո՞ք մեր դեմ վարվող տեղեկատվական-քարոզչական պատերազմի ազդեցությամբ ինքն իրեն քաղաքական ինքնասպանության (սուիցիդի) ենթարկող ժողովուրդն ի վիճակի է կերտելու և գործադրելու «Հայաստանի հաղթանակի նախագիծը»։
Ես կարծում եմ՝ այո՛, կարող է, բայց մի պայմանով. եթե ասպարեզ գան նոր էլիտաներ, որոնք իրենց վրա չե՛ն կրում անցյալի բացասական ժառանգությունն ու ներկայի կոլաբորացիոնիզմը, այլ գալիս են ապագայից՝ կառչելով ո՛չ թե անցյալի նեգատիվից ու ներկայի ինքնահրաժարումից, այլ ապագայի տեսիլքից։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 708

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.