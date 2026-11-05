Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Հայ իրավական ավանդույթի կենտրոնական գաղափարը

Հայ իրավական ավանդույթի կենտրոնական գաղափարը

Հայ իրավական ավանդույթի կենտրոնական գաղափարը
04.11.2026 | 12:28

Գնալով համոզվում եմ, որ հայ իրավական ավանդույթի կենտրոնական գաղափարը եղել է դատաստանի արդարությունը։ Այլ կերպ ասած՝ դարերի խորքից մեր իմաստուն նախնիները մեզ թելադրում են կենտրոնանալ ոչ թե լավ օրենքներ ստեղծելու, այլ լավ դատավորներ կերտելու վրա։
Թե որն է այս պնդման հիմքը կազմող փաստարկների համակարգը, այժմ ձեռնպահ կմնամ մանրամասնելուց. դրա ժամանակն էլ կգա։ Հիմա միայն կցանկանայի, որ հայկական դատարաններում արդարությունը կշռելու առաքելություն ունեցող բոլոր մարդիկ իմանան. երբ իրենք ուղիղ դատ են կատարում, ըստ էության, կատարում են նաև մեր ազատասեր նախնիների կամքն ու պատգամը՝ սկսած Հայկ Նահապետից ու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչից մինչև Սուրբ Ներսես Շնորհալի ու Մխիթար Գոշ։ Իսկ երբ նենգում են իրավունքը, դրանով փաստացի ոտնատակ են տալիս ոչ միայն պետական օրենքը, այլև սեփական ինքնությունը։

[Կից նկարում պատկերված է «Լևոն թագավորի դատը» շքեղ մանրանկարը (ԱԲ-ի թեթև միջամտությամբ), որը տեղ է գտել Մխիթարյան միաբանության ձեռագրատանը պահվող ձեռագրերից մեկում]

Ռուբեն ՄԵԼԻՔՅԱՆ
Դիտվել է՝ 710

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.