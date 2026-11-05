Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Վաղվանից Կոնգրեսում մեծամասնություն կկազմեն դեմոկրատները, և Թրամփը կունենա հարցերից խուսափելու ավելի ակնհայտ պատճառ

Վաղվանից Կոնգրեսում մեծամասնություն կկազմեն դեմոկրատները, և Թրամփը կունենա հարցերից խուսափելու ավելի ակնհայտ պատճառ

Վաղվանից Կոնգրեսում մեծամասնություն կկազմեն դեմոկրատները, և Թրամփը կունենա հարցերից խուսափելու ավելի ակնհայտ պատճառ
04.11.2026 | 13:30

ԱՄՆ ում Կոնգրեսի ընտրություններ են:

Դոնալդ Թրամփը փայլուն հաղթահարեց իր նախագահության ամենաբարդ ժամանակահատվածը:

Նա ամենօրյա ռեժիմով աշխարհի ուշադրությունը շեղեց լուրջ խնդիրներից՝ խուսափելով իրեն բաժին հասած լուրջ խնդիրների վերաբերյալ որոշումներ կայացնելուց:

Վաղվանից Կոնգրեսում մեծամասնություն կկազմեն դեմոկրատները, և Թրամփը կունենա հարցերից խուսափելու ավելի ակնհայտ պատճառ:

Եթե անցած երկու տարում հանրապետականների տիրապետության տակ գտնվող Կոնգրեսում և Սենատում Թրամփը բոլոր մեղքերը բարդում էր Բայդենի ու դեմոկրատների վրա, այժմ առավել ևս բոլոր հարցերում Թրամփը հղում է կատարելու դեմոկրատական Կոնգրեսին, գուցե նաև՝ Սենատին:

Ակնհայտ էր, որ Թրամփի վրա գործադրվում է մեծ ճնշում, ակնհայտ էր, որ նրան թույլ տվեցին հրաշքով հաղթել Քամալա Հարիսին, որպեսզի հետագայում օգտագործեն բոլոր իսրայելական (և ոչ միայն) ծրագրերում: Ճիշտ է, օգտագործեցին, Գազան ոչնչացվեց, տարածաշրջանի բազմաթիվ երկրներ ենթարկվեցին ռազմական ագրեսիայի, հատկապես՝ Իրանը: Բայց միևնույն է, Թրամփը փայլուն կերպով խուսափեց լայնածավալ պատերազմներից: Միջին Արևելքում ռազմական բախումների միջոցով Թրամփը նաև ԱՄՆ-ը կարողացավ հեռու պահել Ուկրաինական պատերազմից: Նախընտրական քարոզարշավի վերջին միտինգի ժամանակ Թրամփը մարդկանց պատմում է նոր կառուցված Լինքոլնի անվան լողավազանի մասին...

Վաղը նա կարող է հանգիստ շունչ քաշել, հիմնական գործն արված է: Հաջորդ երկու տարիները արագ կթռնեն, եկող տարի Ամերիկան կկենտրոնանա գալիք նախագահական ընտրությունների վրա:

ԱՄՆ-ը ավելի կհեռանա մեծ կոնֆլիկտներից, կոնֆիլկտները չեն լուծում կայսրության առջև ծառացած լուրջ հարցերը:

Թրամփի ժամանակ սպանելու նպատակը նաև ամերիկյան AI հեղափոխությունն էր, որը խոշոր IT գիգանտներին պետք է հնարավորություն տար կլանել ողջ ոլորտը, դառնալ միանձնյա առաջատար: Արհեստական բանականությունը ԱՄՆ-ին գերտերություն պահելու վերջին միջոցն է: Ռազմական ու արդյունաբերական ոլորտներում ԱՄՆ-ը Չինաստանին վաղուց է պարտվել: Ռազմական ոլորտում գուցե պարտվել է ավելի թույլ երկրների: Եվ անցած երկու տարում, մինչ Թրամփը ժամանակ էր սպանում և ամեն գնով խուսափում մեծ պատերազմներից, ամերիկյան AI ոլորտի հսկաները աշխատում էին օր ու գիշեր:

Սակայն մեծ հարց է՝ արդյո՞ք AI ոլորտում ԱՄՆ-ը կկարողանա հաղթել Չինաստանին:

Վաղվանից մեծ քաղաքականության նոր փուլ է սկսվելու, հատկապես մեր և մեր հարակից տարածաշրջանում:

Թրամփի կողմից տրված որևէ խոստում, քաղաքական ու տնտեսական ծրագիր էլ ավելի է արժեզրկվելու: Ամենավառ օրինակներից մեկը մեր օդից կախված ԹՐԻՓ-ն է, որը իրականություն չի դառնա, բայց կդառնա առևտրի առարկա:

Համաշխարհային քաղաքականության մեջ նոր ալիքներ են սկսվելու: Աշխարհը փաստացի մատնված է անտերության, չկա միջազգային իրավունք, միջազգային հեղինակություն ունեցող գերտերություն: Միակ գերտերությունը Չինաստանն է, որը ծայրահեղ պահպանողական է և ոչ մի տարածաշրջան, ոչ մի հարցի մեջ ուղղակի կերպով չի մտնում:

Այս առթիվ ինձ հատկապես հետաքրքրում է վերջին օրերին բեմադրվող թուրք-ազերական քաղաքական շինծու հակամարտությունը: Անկախ նրանից, սա վերադասավորություն է, թե տարածաշրջանային գալիք նոր խաղի նախերգանք, այն անմիջական առնչվելու է հատկապես Հայաստանին:

Հայաստանից խոսելու ցանկություն չկա, մենք վերածվել ենք գորշ զոնայի, որտեղ ժամ առ ժամ վերանում են մարդկային ու ազգային արժեհամակարգի վերջին փշրանքները: Համատարած անտարբերության ու դեգրադացման մթնոլորտում ոչ ոքի ոչինչ չի հետաքրքրում, երկրի հետ կարող են անել ամենաանհավանական բաները, և չի լինի որևէ դիմադրություն...

Արա Արայան

Դիտվել է՝ 717

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.