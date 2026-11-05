Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
04.11.2026 | 14:28


Բոլշևիկներն էլ էին խոսում ժողովրդավարությունից, ժողովրդի իշխանությունից, ազատությունից, հավասարությունից ու արդարությունից։

Խոստանում էին իշխանությունը վերադարձնել ժողովրդին, երկիրը կառավարել հանուն ժողովրդի և ժողովրդի անունից, թալանածը վերադարձնել ժողովրդին:

Բայց երբ ժողովուրդը ընտրությունների միջոցով այլ քաղաքական ուժերի նախապատվություն տվեց, բոլշևիկները ցրեցին Սահմանադիր ժողովը։

Երբ ժողովրդավարությունը չհամընկավ իրենց իշխանության պահպանման շահերի հետ, ժողովրդավարությունն այլևս առաջնահերթություն չէր։ Քաղաքական բազմակարծությանը փոխարինեց միակուսակցական իշխանությունը, ազատ խոսքին՝ գրաքննությունը, ընդդիմությանը՝ բռնաճնշումները։

Այս պատմությունը մի կարևոր դաս ունի. իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ։

Ժողովրդավարությունը չափվում է ոչ թե նրանով, թե իշխանությունն ինչ է ասում այսպես կոչված «ժողովրդի» անունից, այլ նրանով, թե ինչպես է վերաբերվում իրեն քննադատողներին և իրեն իշխանությունից հեռացնել ցանկացողներին։

Գևորգ Կարապետյան

Դիտվել է՝ 2744

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.