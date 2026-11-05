Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Ամերիկայում ընտրողը հիշեցրեց, որ իշխանությունը հավերժ չէ

Ամերիկայում ընտրողը հիշեցրեց, որ իշխանությունը հավերժ չէ

Ամերիկայում ընտրողը հիշեցրեց, որ իշխանությունը հավերժ չէ
04.11.2026 | 14:42

ԱՄՆ-ում դեմոկրատների հաղթանակը հերթական անգամ ցույց տվեց ժողովրդավարության կարևորագույն սկզբունքներից մեկը․ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, և ոչ մի քաղաքական ուժ չի կարող իրեն անփոխարինելի համարել։

Նույնիսկ աշխարհի հզորագույն պետության նախագահը չի կարող անտեսել հասարակության դժգոհությունը և ենթադրել, թե ընտրություններում հաղթանակն իրեն անսահմանափակ լիազորություններ է տալիս։

Ժողովրդավարությունը միայն իշխանություն ձևավորելու մեխանիզմ չէ։ Այն նաև իշխանությանը վերահսկելու, քննադատելու, սահմանափակելու և անհրաժեշտության դեպքում նրան հեռացնելու հնարավորություն է։

Իսկական ժողովրդավարության մեջ ընդդիմությունը թշնամի չէ, քննադատությունը՝ հանցագործություն, իսկ իշխանափոխության ձգտումը՝ պետականության դեմ ուղղված գործողություն։

Իշխանությունը ժամանակավոր է, պետությունը՝ մնայուն, իսկ ժողովրդի կամքը՝ գերագույն։

Գևորգ Կարապետյան

Դիտվել է՝ 754

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.