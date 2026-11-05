Ամերիկայում ընտրողը հիշեցրեց, որ իշխանությունը հավերժ չէ

ԱՄՆ-ում դեմոկրատների հաղթանակը հերթական անգամ ցույց տվեց ժողովրդավարության կարևորագույն սկզբունքներից մեկը․ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, և ոչ մի քաղաքական ուժ չի կարող իրեն անփոխարինելի համարել։
Նույնիսկ աշխարհի հզորագույն պետության նախագահը չի կարող անտեսել հասարակության դժգոհությունը և ենթադրել, թե ընտրություններում հաղթանակն իրեն անսահմանափակ լիազորություններ է տալիս։
Ժողովրդավարությունը միայն իշխանություն ձևավորելու մեխանիզմ չէ։ Այն նաև իշխանությանը վերահսկելու, քննադատելու, սահմանափակելու և անհրաժեշտության դեպքում նրան հեռացնելու հնարավորություն է։
Իսկական ժողովրդավարության մեջ ընդդիմությունը թշնամի չէ, քննադատությունը՝ հանցագործություն, իսկ իշխանափոխության ձգտումը՝ պետականության դեմ ուղղված գործողություն։
Իշխանությունը ժամանակավոր է, պետությունը՝ մնայուն, իսկ ժողովրդի կամքը՝ գերագույն։
Գևորգ Կարապետյան